Marché financier : Le Sénégal lève 55 milliards de FCFA, mais les taux toujours hauts

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Le Sénégal a mobilisé 55 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA), à l’issue d’une opération bouclée hier vendredi 23 octobre 2026. Le montant recherché était de 50 milliards de FCFA.

Les investisseurs ont proposé au total 69,37 milliards de FCFA. Cela correspond à un taux de couverture de 138,75 % du montant mis en adjudication. Au final, le Trésor a retenu 55 milliards de FCFA et rejeté 14,37 milliards de soumissions, soit un taux d’absorption de 79,28 %.

Le cinq ans concentre l’essentiel des fonds levés

Mais derrière cette mobilisation, les résultats révèlent des différences importantes selon les maturités, notamment un rendement en hausse sur les titres à cinq ans.

Les BAT à un an ont recueilli 24,3 milliards de FCFA de soumissions, dont 18,5 milliards ont été retenus. Leur rendement moyen pondéré ressort à 8,06 %.

Pour les obligations à trois ans, les investisseurs ont proposé 9,01 milliards de FCFA. Mais le Trésor n’en a retenu que 474 millions, pour un rendement moyen pondéré de 8,01 %.

À l’inverse, les obligations à cinq ans ont concentré l’essentiel des montants mobilisés. Sur les 36,02 milliards de FCFA proposés, 36,021 milliards ont été retenus. Le rendement moyen pondéré atteint 8,24 %.

Le rendement à cinq ans augmente de 42 points de base

C’est l’évolution du coût des obligations à cinq ans qui retient particulièrement l’attention. Lors de l’adjudication du 9 octobre 2026, leur rendement moyen pondéré était ressorti à 7,82 %. Il atteint désormais 8,24 %, soit une hausse de 0,42 point de pourcentage, ou 42 points de base, en deux semaines.

Le rendement des bons à un an a également progressé, passant de 7,87 % le 9 octobre à 8,06 % le 23 octobre, soit une hausse de 19 points de base.

En revanche, le rendement des obligations à trois ans a reculé, passant de 8,16 % à 8,01 % sur la même période.

Au total, cette opération permet au Sénégal de dépasser de 5 milliards de FCFA le montant initialement mis en adjudication. Mais le niveau du rendement reste haut.