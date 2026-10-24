JOJ Dakar 2026 : la cérémonie de remise du drapeau aux athlètes sénégalais reportée à une date ultérieure

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La cérémonie officielle de remise du Drapeau national à la délégation sénégalaise aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, initialement prévue ce samedi au camp aéré de Guéréo, dans la région de Thiès (ouest), a été reportée à une date ultérieure, a annoncé le ministère de la Jeunesse et des Sports dans un communiqué dont l’Agence de presse sénégalaise (APS) détient copie.

Selon l’APS, la nouvelle date de cette cérémonie sera communiquée ultérieurement.

Les 136 athlètes devant représenter le Sénégal aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 ont rejoint, jeudi matin, leur camp de base à Guéréo, selon le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS).

Les athlètes du “Team Sénégal” sont partis du stade Léopold Sédar Senghor pour le centre de Guéréo, un complexe sportif situé à 14 km de Popenguine, dans la région de Thiès.

Il dispose d’un complexe d’habitat d’une vingtaine de chambres, d’une pelouse en gazon naturel et des salles de cours, de musculation et de massage, ainsi que d’un terrain de football et de basketball. ‎Le groupe du Sénégal va y prendre ses quartiers plutôt que de loger au village olympique du campus de l’université Amadou Makhtar Mbow.

Les 136 athlètes devant représenter le Sénégal seront en lice dans 23 disciplines. Les JOJ Dakar 2026 se dérouleront du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar, Diamniadio et Saly. Environ 2 700 athlètes sont attendus à Dakar 2026, selon les organisateurs.