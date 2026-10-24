REJET DE LA LFR 2026 : MATAR DIÈNE APPELLE AU DIALOGUE

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Le président du mouvement Initiative citoyenne pour le développement du Sénégal (ICDS), Matar Diène, a appelé samedi les députés de la majorité PASTEF, le Gouvernement et les responsables institutionnels à privilégier le dialogue après le rejet, en commission, du projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026 et des amendements gouvernementaux. Dans un communiqué de presse, l’entrepreneur et acteur politique exprime sa « profonde préoccupation » face à cette situation, estimant que le Sénégal ne doit pas être pris en otage par les rivalités politiques et les querelles de leadership.

« Le Sénégal appartient à tous les Sénégalais. Il ne saurait être l’otage d’un parti politique, d’un homme ou d’une rivalité de leadership », déclare-t-il.

Matar Diène met en garde contre les conséquences potentielles d’un blocage budgétaire prolongé, notamment sur les investissements publics, les programmes sociaux, ainsi que le financement des secteurs de l’éducation, de la santé et de l’emploi.

Il estime également qu’une telle situation pourrait accroître l’incertitude pour les entreprises et les investisseurs, tout en fragilisant la confiance dans la gouvernance publique.

S’adressant aux députés de la majorité parlementaire, le président de l’ICDS les invite à exercer leur mandat dans l’intérêt général, sans subordonner leur appréciation aux consignes partisanes.

« Lorsque l’intérêt national est en jeu, la discipline partisane ne doit jamais empêcher le discernement », soutient-il, appelant les parlementaires à privilégier les considérations économiques et sociales.

Matar Diène exhorte par ailleurs les membres du Gouvernement et les responsables institutionnels à engager un dialogue constructif afin de clarifier les désaccords et de rechercher un compromis budgétaire répondant aux besoins du pays.

Reconnaissant que le rejet d’un texte relève des prérogatives du Parlement, il souligne toutefois que ce droit doit s’exercer avec discernement, transparence et responsabilité.

Pour le président de l’ICDS, les priorités nationales doivent rester l’emploi des jeunes, l’amélioration des conditions de vie, l’accès aux soins, la qualité de l’éducation et le développement des activités économiques.

« Aucun homme politique n’est au-dessus de la République. Aucun parti ne doit se croire supérieur à la Nation », affirme-t-il, appelant les acteurs politiques à faire prévaloir la raison sur les passions et le dialogue sur les divisions.

« La politique doit être au service du peuple, et non le peuple au service de la politique », conclut Matar Diène.