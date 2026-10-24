Soutien à l’éducation : la mairie de Kahone octroie plus d’un million F CFA à l’Amicale des Élèves et Étudiants

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Dans le cadre de sa politique d’accompagnement de la jeunesse et d’appui à l’éducation, la maire de la commune de Kahone, Madame Fatou Sene Diouf, vient de poser un acte à forte valeur sociale au profit des apprenants de sa localité.

Un appui financier substantiel d’un montant de 1 050 000 F CFA a été alloué à l’Amicale des Élèves et Étudiants de Kahone (AEEK). Cette enveloppe est destinée à la prise en charge intégrale des loyers de leur logement universitaire durant la période des vacances, un soulagement majeur pour les bénéficiaires face aux charges locatives récurrentes.

Ce geste d’une grande portée sociale a été salué chaleureusement par les représentants des étudiants. À travers une déclaration officielle, les membres du bureau de l’Amicale ont exprimé leur profonde gratitude envers l’édile de la ville pour son soutien constant.

« Ce geste témoigne de votre engagement en faveur de la jeunesse et de votre volonté constante d’accompagner les élèves et étudiants de Kahone dans l’amélioration de leurs conditions de vie et d’études », a déclaré l’Amicale dans son message de remerciement.

L’accès à un logement stable demeurant l’un des plus grands défis auxquels font face les étudiants ressortissants de la région, cette intervention municipale permet de sécuriser le cadre de vie des jeunes durant l’intersession académique.

Les étudiants de Kahone réaffirment leur souhait de voir ce partenariat constructif entre la municipalité et sa jeunesse se poursuivre durablement.