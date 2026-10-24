Assassinat de Modou Khabane Guéye à la Zac Mbao : les bijoutiers de Touba réclament justice et interpellent le président Diomaye

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Modou Khabane Guéye a été tué dans sa bijouterie, située à la Zac Mbao, le samedi 17 octobre 2026. Une semaine plus tard, les bijoutiers de Touba et de Mbacké, brassards et foulards rouges au cou, ont tenu un point de presse pour exiger justice. Selon eux, l’auteur du crime n’a toujours pas été arrêté. Ils ont interpellé directement le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Justice et le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

Les porte-paroles, Sam Thiam et Ablaye Thiam, membres de la section Touba de l’association des bijoutiers, ont ouvert leur déclaration par : « Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un » (« Nous appartenons à Allah et c’est vers Lui que nous retournerons »). Ils ont prié pour le bijoutier , assassiné à Dakar sur son lieu de travail, en demandant à Allah de l’accueillir dans Son paradis.

S’adressant au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et au Premier ministre, les bijoutiers ont dit faire face à de très graves problèmes d’insécurité. Ils ont rappelé qu’ils étaient jusque-là victimes de braquages sur leurs lieux de travail, avec des butins de 100, 200, 300, voire 400 millions de francs CFA. À Touba, plus d’une dizaine de bijouteries ont été braquées sans qu’aucune solution ne soit véritablement trouvée. « Aujourd’hui, les malfaiteurs vont jusqu’à tuer », ont-ils déploré, rappelant qu’il incombe à l’État d’assurer la sécurité des personnes.

Ils se sont indignés qu’on puisse tuer une personne qui travaille durement pour nourrir sa famille, lui prendre son argent et poursuivre tranquillement son chemin. Ils ont ajouté n’avoir reçu, à ce jour, aucune information concrète sur l’enquête.

Les bijoutiers demandent que les investigations soient accélérées afin que les auteurs soient arrêtés et que l’on sache qui se cache derrière les braquages visant leurs boutiques. Pour eux, les bijoutiers sont des victimes, tout comme l’ensemble des personnes présentes au point de presse. Ils ont insisté sur le fait qu’un pays doit fonctionner selon des lois et ne peut sombrer dans l’anarchie. Ils ont enfin demandé aux autorités de prendre leurs responsabilités pour que la situation soit réglée dans les meilleurs délais.

Se disant inquiets et épuisés, les bijoutiers ont affirmé ne pas vouloir manifester ni provoquer de troubles, personne ne les ayant éduqués dans ce sens. Ils ont rappelé qu’ils sont des employeurs, chacun faisant travailler cinq à six personnes qui font vivre leurs familles. Si la situation perdure et dégénère, ont-ils averti, le Sénégal pourrait en subir les conséquences.

Ils se sont dits déterminés à poursuivre la mobilisation tant que le problème ne sera pas réglé. « Si aucune solution n’est trouvée, nous prendrons nous-mêmes nos responsabilités pour faire entendre nos revendications », ont déclaré Sam Thiam et Ablaye Thiam.