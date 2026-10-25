Rejet du PLFR 2026 par Pastef : Le Gouvernement donne sa version

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Dans un contexte marqué par des tiraillements entre l’Exécutif et la majorité parlementaire autour du Projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026, rejeté en commission par les députés de Pastef, le Premier ministre Al Aminou Lô va faire face à la presse.

Dans un communiqué rendu public ce samedi, le Gouvernement précise que cette conférence de presse « sera l’occasion de présenter les analyses économiques et financières qui sous-tendent le PLFR 2026, dont la mise en œuvre vise à améliorer la qualité de vie des Sénégalais ».

L’Exécutif est également revenu sur les péripéties de l’examen du texte. Celui-ci a débuté le mardi 20 octobre 2026, lors d’une première séance au cours de laquelle les députés ont soulevé plusieurs interrogations.

Celles-ci portaient notamment sur les prévisions de recettes, les arbitrages budgétaires, la programmation des investissements publics ainsi que les subventions à la consommation d’énergie.

« À l’issue de cette première séance, les travaux ont été reportés d’un commun accord afin de permettre au Gouvernement de fournir les informations complémentaires sollicitées par les membres de la Commission », précise le communiqué.

Les travaux ont repris le vendredi 23 octobre, avec la présentation par le Gouvernement d’un mémorandum de réponses aux questions soulevées.

Mais, à l’issue de cette deuxième séance, « malgré les informations et clarifications complémentaires apportées par le Gouvernement, le Projet de loi de finances rectificative 2026 a été rejeté par la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire », renseigne le communiqué.

Le Gouvernement entend ainsi mettre à profit cette conférence de presse pour exposer les arguments économiques et financiers qui sous-tendent le PLFR 2026. Il soutient que la mise en œuvre de ce texte vise à améliorer la qualité de vie des Sénégalais.

L’Exécutif a enfin réaffirmé son attachement au dialogue institutionnel, à la transparence dans la gestion des finances publiques et à l’information des citoyens