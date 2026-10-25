« Nos morts n’ont plus de place » : Marée humaine à Rufisque pour exiger l’extension immédiate du cimetière

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Face à la saturation critique des cimetières de la ville, le Comité d’initiative pour l’extension du cimetière de Dangou et les forces vives de Rufisque ont battu le pavé. Ils exigent du président de la République la signature rapide d’un décret d’expropriation pour cause d’utilité publique afin de préserver les derniers espaces de repos final.

La situation a atteint un seuil intenable. Ce week-end, la ville de Rufisque a été le théâtre d’une forte mobilisation communautaire. Conduite par Gorgui Cissé, le secrétaire général du comité d’initiative, et soutenue par l’ensemble des imams, des dignitaires religieux, des autorités coutumières et des mouvements associatifs, la population locale a exprimé sa vive exaspération face à l’asphyxie foncière des lieux de sépulture.

Les cimetières historiques de Thiawlène et de Djockoul sont saturés depuis longtemps. Face à cette carence chronique d’espaces, les familles se retrouvent dans l’impasse, d’autant que le site de Dangou, qui accueille des défunts en provenance de tout le département et au-delà (Keur Massar, Thiès, etc.), subit de plein fouet cette surfréquentation.

« Le cimetière de Thiawlène est plein, de même que le cimetière de Djockoul. La seule réserve foncière qui jouxte notre cimetière est une opportunité que nous devons saisir. Et nous ne sommes pas prêts à lâcher l’affaire », a martelé Gorgui Cissé devant la foule.

Un appel pressant au chef de l’État

Malgré les démarches administratives entreprises auprès des autorités locales et nationales, les riverains déplorent une inertie qu’ils qualifient de préjudiciable. C’est pourquoi la communauté locale place désormais tous ses espoirs au sommet de l’État.

Les manifestants interpellent directement le président de la République, seul habilité à signer le décret d’expropriation pour cause d’utilité publique de la réserve foncière contiguë au cimetière actuel. Pour les habitants et les imams, il n’est plus question de faire preuve de tolérance face à cette carence : l’extension de Dangou constitue l’unique alternative pérenne pour garantir aux citoyens une sépulture digne.

La mobilisation transversale de ce rassemblement prouve, si besoin en était, que la question dépasse le seul quartier de Dangou pour englober tout le département de Rufisque. Les organisateurs ont tenu à saluer le professionnalisme des forces de l’ordre et l’accompagnement des médias, tout en réaffirmant leur mot d’ordre : la lutte ne s’arrêtera qu’en cas de concrétisation de ce projet vital pour la dignité humaine.