« Ne punissez pas le peuple ! »: La ferme mise en garde d’Al Aminou Lo face au blocage du budget rectificatif

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Au lendemain du rejet du projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026 en commission à l’Assemblée nationale, le Premier ministre Al Aminou Lo est monté au créneau pour dénoncer ce qu’il considère comme une « obstruction » politique. Invoquant l’article 82 de la Constitution, il appelle les députés de Pastef à privilégier des amendements chiffrés et argumentés, avertissant que le blocage du texte pourrait fragiliser le financement des subventions énergétiques.

« Il y a une nuance, cependant, profonde entre obstruction du travail gouvernemental et amendement de l’Assemblée nationale », a déclaré le chef du gouvernement face à la presse, rappelant que le droit d’amendement des parlementaires doit s’exercer dans le respect des règles constitutionnelles.

Al Aminou Lo a ainsi invité les députés opposés au texte à traduire leurs critiques en propositions concrètes. « Nous leur demandons de formuler des amendements. J’espère que ce sera fait […] Qu’est-ce qu’ils veulent ? Qu’on corrige sans rester dans des généralités », a-t-il insisté, appelant les élus à assumer leurs choix devant leurs mandants.

Le Premier ministre a notamment rappelé les limites encadrant les amendements parlementaires, en particulier celles relatives à la diminution des ressources publiques et à l’augmentation des charges de l’État. Pour lui, le débat budgétaire ne saurait se réduire à un affrontement politique, mais doit déboucher sur des solutions compatibles avec les équilibres financiers du pays.

Des tensions sur les finances publiques

Pour justifier la nécessité de la LFR 2026, le chef du gouvernement a mis en avant trois contraintes majeures : une baisse des recettes estimée à 340 milliards de francs CFA, des besoins supplémentaires de 540 milliards, notamment pour les subventions énergétiques et le renforcement des moyens des forces de défense et de sécurité, ainsi que la nécessité de maîtriser un déficit public déjà élevé.

Selon lui, la loi de finances rectificative doit permettre d’adapter le budget aux évolutions économiques et financières survenues depuis l’adoption du budget initial sous le précédent régime.

« Ne punissez pas le peuple »

C’est surtout sur la question des subventions énergétiques que le Premier ministre a durci le ton. Il a averti que l’épuisement des crédits budgétaires prévus à cet effet pourrait empêcher leur paiement en l’absence d’un ajustement approprié.

« Si les subventions sont épuisées, aucun comptable public n’est autorisé à les exécuter », a-t-il prévenu, soulignant les conséquences potentielles d’un blocage prolongé de la LFR.

Dans une adresse directe aux députés opposés au projet, Al Aminou Lo a résumé sa position en une formule : « Présentez vos amendements, ne punissez pas le peuple. »

Au-delà de la confrontation entre l’exécutif et les parlementaires, le débat autour de la LFR 2026 met en jeu des arbitrages sensibles entre financement des politiques publiques, soutien aux consommateurs et maîtrise du déficit. Le gouvernement entend faire adopter les ajustements qu’il juge nécessaires, tandis que la balle est désormais dans le camp des députés, appelés à préciser les modifications qu’ils souhaitent apporter au texte.