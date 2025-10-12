Diaspora Bonds : Le Sénégal mobilise plus de 450 milliards de francs CFA sur le marché financier régional

Le gouvernement sénégalais a clôturé avec succès son troisième Appel Public à l’Epargne (APE) de l’année 2025, en mobilisant plus de 450 milliards FCFA sur le marché financier régional. L’annonce a été faite par le ministère des finances et du budget dans un communiqué.

Cette opération, lancée le 18 septembre 2025 et clôturée le 10 octobre 2025, a dépassé l’objectif initial de 300 milliards FCFA, soit un taux de couverture de plus de 150%.

Selon le communiqué, cette levée de fonds s’inscrit dans une stratégie de diversification des sources de financement souverain et endogène et de renforcement de la base d’investisseurs.

Ainsi, les ressources mobilisées s’inscrivent dans le cadre de la couverture du besoin de financement, conformément à l’autorisation parlementaire pour faire face aux engagements financiers de l’État, d’après les services du ministère des finances.

L’opération a été structurée par Impaxis Securities, arrangeur principal et chef de file, en collaboration avec la Société Générale, co-arrangeur et co-chef de file. La participation de la diaspora sénégalaise installée dans plus de 45 pays, aux côtés d’investisseurs résidents et sous-régionaux, a été notée.

Le ministère des finances conclut, dans son communiqué, par adresser ses remerciements à l’ensemble des souscripteurs citoyens, à la diaspora sénégalaise, aux partenaires et investisseurs institutionnels qui continuent de croire en la promesse d’un État debout, engagé dans sa refondation économique.

Cette performance exceptionnelle illustre, selon le ministère, la confiance renouvelée des investisseurs dans les perspectives économiques du pays.

EL HADJI MODY DIOP