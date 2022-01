Dieng est prévenu, sa place est à Marseille

L’Olympique de Marseille a battu Bordeaux le week-end dernier en Ligue 1. Une victoire précieuse pour les Phocéens dans la course au podium.

L’OM a poursuivi sa marche en avant en Ligue 1 contre un Bordeaux remanié le week-end dernier. Un succès étriqué qui a permis aux hommes de Jorge Sampaoli de consolider leur place sur le podium du championnat. Car la lutte pour les places qualificatives en Ligue des champions ne seront pas faciles à aller chercher et en cette période de Coupe d’Afrique des Nations, les Phocéens vont devoir prendre le plus de points possibles, eux qui sont notamment amputés de Pape Gueye et de Bamba Dieng. Ce dernier pourrait faire l’objet d’une offre de Newcastle dans les prochains jours. Pour Boubacar Gadiaga, Dieng serait bien inspiré de continuer sa progression à l’OM.

Dans des propos relayés par Le Phocéen, le spécialiste a donné un avis clair sur le sujet. “Il est dans une belle dynamique avec la sélection et l’OM, mais il ne doit pas brûler les étapes. Il a la chance d’avoir un coach qui lui fait confiance et des coéquipiers de haut niveau, il a tout pour continuer de grandir. Que la Premier League pense à lui, c’est une bonne chose, mais je pense qu’il va continuer son chemin avec l’OM. En Angleterre, c’est compliqué car les clubs n’ont pas le temps de préparer un joueur, ils réclament de l’efficacité tout de suite. Aujourd’hui, Bamba est dans un très bon cadre pour continuer sa progression. Il a le temps de gagner de l’argent, il est trop tôt pour partir”, a notamment indiqué Boubacar Gadiaga. Reste à savoir comment se déroulera la fin du mercato à Marseille, alors que le club souhaiterait dégraisser son effectif. Alvaro Gonzalez pourrait aussi filer, lui qui est courtisé par Valence ou encore Strasbourg.