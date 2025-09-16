Dieupeul Derklé : Un individu interpellé pour trafic de drogue

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a procédé à l’interpellation d’un individu pour trafic de drogue.

Cette arrestation fait suite à une patrouille menée dans le secteur de Dieupeul Derklé, au cours de laquelle les éléments de la Brigade de lutte contre la criminalité ont interpellé un individu devant son domicile, alors qu’il était en possession d’un cornet de chanvre indien. Il a ensuite été conduit au service pour vérification.

Une perquisition effectuée dans sa chambre a permis la découverte des éléments suivants :

• 7 comprimés de MDA (méthylènedioxyamphétamine),

• 3 comprimés de type « volet »,

• 5,8 grammes de haschisch,

• 3 cornets de chanvre indien,

• 2 rouleaux de film plastique,

• 1 balance électronique.

Interrogé sur la provenance de cette drogue, le mis en cause a reconnu en être le propriétaire et a admis être impliqué dans un trafic de stupéfiants.

Il a été déféré au parquet, et l’enquête suit son cours.

La Police est et reste mobilisée pour vous protéger et invite ainsi la population à contacter gratuitement le 800 00 17 00 pour toute information utile.