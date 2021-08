Dieyna au Pavillon spécial

Dieyna Baldé est actuellement admise au Pavillon spécial de l’hôpital Le Dantec. Ce, en raison du Covid-19. D’après Libération, les détenues sont envoyées dans cet établissement le temps de la période d’incubation avant de rejoindre les différentes maisons d’arrêt pour femmes.

Pour éviter un report du procès, l’avocat de la défense, Me Ciré Clédor Ly, a notifié à Bril Fight 4, via huissier, sa convocation comme partie civile. Le petit ami et producteur de Dieyna Baldé, qui avait porté plainte contre X, pourrait se désister, selon certaines sources, faisant état de médiations et pressions afin de tirer l’artiste d’affaire.