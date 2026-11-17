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Le Dr Amadou Bamba Ka responsable politique de Kiiraay à Saint-Louis n’a pas mis de gants pour asséner ses vérités suite au rejet de la LFR et de la LFI. Selon ce dernier, le rejet de la loi de finances rectificative 2026 constitue, « un acte de sabotage. Il faut le dire clairement, car ceux qui ont rejeté ce texte ont manifestement l’intention de bloquer le pays. Ce comportement n’est pas patriotique. Il répond plutôt à des calculs politiques et politiciens. » A l’en croire, cette loi de finances rectificative devait notamment permettre la construction d’hôpitaux à Saint-Louis, à Kaolack et à Bakel sans oublier qu’elle devait également contribuer au relèvement des bourses de sécurité familiale, à hauteur de 70 milliards de francs CFA, et à l’apurement d’une partie de la dette due au secteur privé, estimée à 300 milliards de francs CFA. Pour le Amadou Bamba Ka lorsque des représentants du peuple s’opposent à de telles mesures, ils s’éloignent de l’intérêt général. Ils sont davantage dans le calcul politicien que dans le patriotisme. »

S’agissant de son adhésion au parti « Kiiraay les patriotes républicains, , cela s’explique dit-il « par « sa volonté de répondre à l’appel du chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. « C’est un président jeune, qui nourrit de grandes ambitions pour le Sénégal. En tant que père de la nation, lorsqu’il invite les Sénégalais à venir l’épauler dans sa mission, qui consiste à faire décoller le pays, à assurer son développement et à améliorer les conditions de vie des populations, tout patriote doit répondre favorablement à cet appel. C’est ce que nous avons fait, sans hésitation et avec un engagement fort », s’est défendu le Dr Amadou Bamba Ka ancien Dg du CROUS.

Intensifier la massification au niveau de St Louis

Interpellé sur la question de la massification, il appelle les autres camardes dudit parti à demeurer sur le terrain car « le parti « Kiiraay » a besoin de grandir à l’approche des prochaines échéances électorales. « Nous allons à la rencontre des populations, nous échangeons avec elles et leur présentons le parti, son programme ainsi que la vision du président de la République pour le Sénégal. Ce travail de proximité se poursuit quotidiennement à l’échelle du département », a renchérit le Dr Amadou Bamba Ka

Saint-Louis n’a pas encore organisé son meeting mais il promet que cela va se faire car ajoute-t-il « nous sommes dans une dynamique de préparation. Il faut comprendre qu’un meeting est avant tout l’aboutissement d’un processus. En politique, la chose la plus importante reste la proximité avec les populations. Nous privilégions d’abord la communication directe, les échanges et le travail de terrain. C’est après cette étape que nous pourrons rassembler tout le monde autour d’un grand meeting. Nous sommes pleinement engagés dans cette dynamique. »

MOMAR CISSE