Dr Ibrahima MENDY « ceux qui disent que l’aministie est prise pour barrer la route à Sonko, je les invite à éviter de faire de la météo politique. »

La volonté du Président Macky Sall de trouver un moyen pour l’éligibilité de Khalifa Sall et de Karim WADE est salutaire dans la mesure où elle participe à la pacification de l’espace politique, très tendue ces temps-ci. Dr Ibrahima MENDY

Rappelons que déjà en 2019, le Président Macky Sall avait émis son souhait de voir amnistier KARIM WADE et Khalifa SALL par un soucis d’apaisement de l’espace politique. Il faut également noter que la question de l’amnistie de Khalifa et de Karim est une proposition de la commission politique du dialogue national 2019. Mais le contexte de la pandémie de la COVID-19, son impact sur l’économie nationale et le calendrier électoral ont poussé le Président Macky Sall à différer sa décision.

En effet, s’il avait pris cette décision avant les élections locales et législatives, elle allait être considérer comme une manœuvre politicienne pour diviser l’opposition. Ainsi, le moment choisi est assez illustratif pour prouver la bonne foi de SEM Macky Sall vu le calendrier électoral car il n’y aura pas d’enjeux électoralistes d’ici 2024. Donc retenons simplement que le Président n’a fait que respecter une conclusion du Dialogue national et même répondre à l’appel de l’opposition par le biais de l’inter coalition YEWWI-WALLU, qui a toujours demandé l’amnistie de M. Karim Wade et de M. Khalifa Sall.

À ceux qui disent que cette décision est prise pour barrer la route à Sonko, je les invite à éviter de faire de la météo politique.

Pour terminer, la coalition Benno Bokk Yakar reste majoritaire dans ce pays et n’est intéressée que par la consolidation de cet acquis et est loin donc de ces manœuvres politiques politiciennes.