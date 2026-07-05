Drame à pleine brousse à Barkédji, un père de famille retrouvé mort, des blessures constatées sur son corps

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Il s’agit d’un drame constaté à Barkédji( département de Linguère) . En effet un homme d.’une quarantaine d’années répondant au nom d’ A. Diallo, éleveur et père de famille, a été retrouvé mort en pleine brousse dans la nuit du vendredi 03 au samedi 04 juillet 2026.

Selon des témoignages, le corps sans vie d’A . Diallo présentait des blessures à la tempe gauche, causées par des coups de coupe – coupe.

Mise au parfum du.drame, la gendarmerie de la localité s’est déplacée sur les lieux , par la suite le corps de la victime A. Diallo a été déposé à la morgue de l’hôpital Magatte Lô de Linguère. L’enquête suit son cours afin de déterminer les causes exactes de cette mort tragique du père de famille qui laisse derrière lui une épouse et deux bouts de bois de dieu.

Samba Khary Ndiaye (Linguère)