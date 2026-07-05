Sénégal : Guy Marius Sagna interpelle l’Etat sur le financement, les frais d’inscription et l’état des écoles

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Le député Guy Marius Sagna a adressé quatre questions écrites au gouvernement du Sénégal portant sur la situation des écoles élémentaires publiques. Il demande des explications sur le financement des établissements, le maintien de frais d’inscription malgré leur suppression officielle, les retards dans le versement des appuis financiers et la dégradation des infrastructures scolaires, notamment dans la région de Ziguinchor.

Dans sa première interpellation, le parlementaire affirme avoir recueilli des témoignages d’acteurs de l’éducation selon lesquels plusieurs écoles élémentaires publiques n’ont jamais reçu les appuis financiers annoncés par le ministère de l’Éducation nationale ou attendent toujours leur versement. Il demande au gouvernement de préciser si des financements ont effectivement été alloués aux écoles depuis le 27 mars 2023, les montants débloqués chaque année, les critères de répartition de ces ressources ainsi que les mécanismes de contrôle de leur utilisation.

Le député s’interroge également sur l’application de l’arrêté n°007430 du 27 mars 2023, qui supprime les frais d’inscription dans les écoles élémentaires publiques. Selon les informations qu’il dit avoir reçues, des établissements relevant de l’Inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de Pikine continueraient de réclamer aux parents des sommes variant entre 2 500 et 5 000 FCFA. Guy Marius Sagna demande au ministre s’il est informé de cette situation, quelle est son appréciation de ces pratiques et quelles mesures son département entend prendre pour faire respecter la réglementation.

Le parlementaire revient également sur une précédente réponse du ministre de l’Éducation nationale concernant la suppression des frais d’inscription. Dans ce document, le ministre indiquait que « les transferts des crédits de fonctionnement au profit des écoles élémentaires publiques sont désormais programmés et devraient intervenir avant la fin du mois d’avril 2026 ». Or, selon Guy Marius Sagna, au 18 mai 2026, plusieurs écoles n’avaient toujours pas reçu ces enveloppes financières. Il demande au gouvernement les raisons de ce retard et la date prévue pour le versement effectif de ces fonds.

Enfin, le député attire l’attention de l’exécutif sur l’état des infrastructures scolaires dans la région de Ziguinchor. Il affirme que de nombreuses écoles élémentaires y présentent un niveau de dégradation préoccupant, appelant le gouvernement à apporter des réponses à cette situation.