Drame conjugal à Fandène : Asta Dia écrouée pour l’assassinat de son mari

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Asta Dia, 20 ans, a été placée sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt et de correction (MAC) de Thiès. Elle est inculpée pour l’assassinat de son mari, Cheikh Ndiaye, mortellement poignardé dans la nuit du jeudi 8 octobre 2026. Les faits se sont déroulés au village de Sam Ndiaye, dans la commune de Fandène, département de Thiès.

Interpellée par la brigade de gendarmerie de Fandène, Asta Dia a été déférée lundi au parquet de Thiès. Après un retour de parquet, elle a été présentée ce mardi au juge d’instruction du 1er cabinet du tribunal de grande instance de Thiès. À l’issue de son audition, elle a été inculpée pour assassinat et placée sous mandat de dépôt. Une information judiciaire est ouverte pour élucider ce drame conjugal.