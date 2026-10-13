Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
Breaking News
thumb 1260x800 6acc8aa6d15b7 CQx0eRhWaz

Son dossier confié au 8e cabinet : Nourah Ba à un pas de la prison

13 octobre 2026 Actualité

L’influenceuse Mariama Bah, alias « Nourah Ba », fait l’objet d’un second retour de parquet. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar a ouvert une information judiciaire à son encontre. Le dossier a été confié au juge du 8e cabinet. Selon les informations de Seneweb, le parquet a requis un mandat de dépôt dans son réquisitoire introductif. Nourah Ba a été déférée lundi pour discours contraires aux bonnes mœurs et insultes envers un groupe de personnes en raison de leur origine nationale.

Elle comparaitra ce mercredi devant le juge d’instruction, en vue de son inculpation. Le magistrat se prononcera sur la suite à donner aux réquisitions du parquet concernant son placement en détention provisoire.

Tags

Vérifier aussi

assemblee bon

Commission d’enquête : Cheikh Oumar Anne décline l’invitation et recadre vigoureusement la majorité parlementaire

Cheikh Oumar Anne, l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, ne fera pas face à la commission …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved