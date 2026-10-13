Son dossier confié au 8e cabinet : Nourah Ba à un pas de la prison

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’influenceuse Mariama Bah, alias « Nourah Ba », fait l’objet d’un second retour de parquet. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar a ouvert une information judiciaire à son encontre. Le dossier a été confié au juge du 8e cabinet. Selon les informations de Seneweb, le parquet a requis un mandat de dépôt dans son réquisitoire introductif. Nourah Ba a été déférée lundi pour discours contraires aux bonnes mœurs et insultes envers un groupe de personnes en raison de leur origine nationale.

Elle comparaitra ce mercredi devant le juge d’instruction, en vue de son inculpation. Le magistrat se prononcera sur la suite à donner aux réquisitions du parquet concernant son placement en détention provisoire.