Drogue: Les gendarmes arrêtent un pompier

La gendarmerie nationale a mis la main sur 4 kilogrammes de chanvre indien. Parmi les deux trafiquants arrêtés, figure un sapeur-pompier.

Les agents de la brigade de recherche de la gendarmer de Diakhaye ont mis la main sur 4 kg de chanvre indien. L’un des deux mis en cause est un sapeur-pompier âgé de 33 ans et officiant à la 14ème compagnie de Rufisque, renseigne Rfm. Lui et son acolyte ont été dénoncés par un informateur des gendarmes.