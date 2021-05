Droit des enfants: Les acteurs misent sur leur engagement

Pour mieux concrétiser le respect du droit des enfants, Social change Factory en collaboration avec Plan International ont organisé une table ronde sous forme de dialogue intergénérationnel pour une meilleure sensibilisation de cette couche de la population de leurs droits.

La question des droits de l’enfant en Afrique est une problématique préoccupante qui suscite l’intérêt des acteurs de la protection de cette couche de la population. Face à cette situation, Social change Factory en collaboration avec Plan International ont organisé une table ronde sous forme de dialogue intergénérationnel qui attribut, l’engagement des jeunes et des enfants pour le respect de leurs droits à l’échelle régionale. Le thème retenu est, « Le rôle de la jeunesse dans la protection des droits de l’enfant : quelles solutions pour impliquer davantage les jeunes dans la promotion des droits de l’enfant et porter un plaidoyer à l’échelle régionale ».

Selon la Directrice exécutive de Social change Factory, Arame Gueye Sène, l’objectif est de promouvoir le leadership des jeunes et des organisations qui s’activent dans le domaine des droits de l’enfant et de renforcer leur plaidoyer à ce sujet afin de proposer des recommandations à l’endroit de la CEDEAO à travers une note de plaidoyer adressée. «Nous avons voulu engager les jeunes dans le débat en convoquant des étudiants et élèves de diverses universités et lycées pour faire une session de travail avec les acteurs de la politique, de la société civile et des organisations internationales pour apporter des solutions par rapport à cette problématique et pouvoir apporter un plaidoyer que nous essayerons de déposer dans les grandes instances par rapport aux droits des enfants », explique-t-elle. Et de renchérir: «Nous ne pouvons pas faire quelque chose pour quelqu’un sans l’impliquer, si on doit faire un travail pour les jeunes, pour les enfants, il faut écouter leur voix enfin que cela puisse répondre à leur besoin, c’est l’objectif de cette démarche « waxtannu ndawyi ».

Pour la conseillère spéciale en genre et enfance à la ville de Dakar, Arame Gueye Sène, Il faut que les jeunes continuent à mettre la pression sur l’Etat. « C’est inadmissible dans un pays comme le Sénégal où 70% de la population est jeune et qu’ils soient laissés en rade», déplore-t-elle. De son avis, il faut que les jeunes continuent à se battre pour qu’ils puissent avoir leur place dans toutes les instances. «Les jeunes doivent s’engager en politique et dans toutes ces actions mais c’est à l’Etat de leur tendre la main et de les mettre à la bonne place », martèle-t-elle. La présidente de l’ONG « Empire des Enfants », Anta Mbow a pour sa part, indiqué que pour mettre fin à la maltraitance des enfants dans les rues, il faut que les jeunes se sentent impliqués. « Nous avons une jeunesse consciente et il faut qu’elle aille jusqu’au bout», fait-elle savoir.

DJANGA DIA