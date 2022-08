Droit Des femmes: Le projet « Voix et leadership des femmes » renforce ses 25 organisations partenaires

Le projet Voix et leadership des femmes au Sénégal (VLF-Sénégal) du Centre d’étude et de coopération internationale (CECI) tient, du 17 au 19 août 2022, un atelier de trois jours pour le renforcement de capacités institutionnelles et programmatiques de ses vingt-cinq (25) organisations et réseaux d’organisations partenaires répartis dans toutes les régions du Sénégal.

Le projet Voix et leadership des femmes Sénégal, existe dans 33 pays à travers le monde, est financé par le gouvernement du Canada par l’entremise d’affaires mondiales Canada et vise à soutenir des organisations et réseaux de promotion des droits des femmes et des filles. Il renforce leur fonctionnement organisationnel, augmente la portée et la qualité de leurs services et consolide leur capacité de veille sociale et de plaidoyer. Son objectif ultime est de permettre aux femmes et aux filles sénégalaises de jouir pleinement de leurs droits et de faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes au Sénégal.

La Cheffe de projet, Woré Ndiaye Kandji, indique que cette initiative entre dans le cadre de la mise en œuvre du PTA4 du projet, et sera également l’occasion de renforcer les capacités des organisations en gestion axée sur les résultats (GAR). Elle permettra en plus, de dresser les synergies d’actions sur les thèmes de plaidoyer choisis. « Nous avons nos trois thèmes de plaidoyer choisis par les organisations partenaires. Le premier thème c’est l’article 111 relatif à l’âge légal du mariage, l’autre thème de plaidoyer porte sur l’article 196 du code de la famille relatif à la recherche de paternité, le troisième porte sur l’implication des femmes dans les instances de gouvernance des ressources extractives du contenu local.

Après cette formation, elles comprendront l’importance du rapportage, de la capitalisation qui manque souvent au sein des organisations et surtout celle du développement de recherche et d’avoir des données des agrégés ». Et de poursuivre : « pour avoir des données désagrégées à mettre dans nos documents, il faut aller sur le terrain, faire le suivi et savoir collecter ces données. Ce que nous faisons par rapport au code de la famille c’est un plaidoyer pour sa revue dans un processus inclusif et participatif ». Cette rencontre vient ainsi contribuer à la mise en œuvre de politiques nationales, notamment la Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de genre (SNEEG 2).

Le Ministère de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants représenté à cet atelier s’est réjoui de cette initiative. Répondant à la question relative à la collecte de données particulièrement sur les statistiques relatives à la représentation des femmes dans les instances de décision, Mme Blondin DIOP Ramatoulaye Touré, de la Direction de l’équité et de l’égalité de genre a informé : « Nous avons installé une unité statistique sensible au genre, au sein de la direction de l’équité et de l’égalité des genres, pour un peu renseigner sur l’accès des femmes aux instances des décisions, d’une manière générale. Cela fait partie d’un gros projet national dans le cadre des utilisations des producteurs de données. Nous sommes dans la dynamique de mettre en place un système de statistique national avec les différentes parties prenantes comme l’ANSD ainsi que le bureau de suivi opérationnel du plan Sénégal émergent.’’

