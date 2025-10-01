Échauffourées à Gouloum Mbéthio (département de Linguère) : La population dit niet à la SDER et résiste face à la descente de la gendarmerie

Il a fait chaud ce matin à Gouloum Mbéthio, une localité de la commune de Kamb (département de Linguere). En effet, tout est parti de la descente de la SDER ( Sénégalaise des Eaux Rurales) dans ce village (Gouloum Mbéthio) pour récupérer le forage de la localité. Par la suite, les jeunes dudit village ont refusé à la SDER de raccorder le forage à l’installation électrique.

C’est alors que la gendarmerie de Yang Yang s’est déplacée dans ce milieu Gouloum Mbéthio) avec plus d’une dizaine d’éléments, pour rétablir l’ordre. Du coup, selon Samba Sarr, un habitant du village, des grenades lacrymogènes ont été lancées pour disperser la foule. Le bilan des échauffourées (gendarmes contre populations) ont fait état de 07 arrestations dont une femme. D’après toujours notre source, plusieurs blessés ont été notés et des chaises caillassés ont été enregistrés.

Au même moment, joint par téléphone, le superviseur de la SDER Ngagne Diagne nous signale que les vitres du véhicule de la société qui gère l’eau dans le monde rural ont été cassées .

À en croire Samba Sarr, « depuis plus de trois décennies, c’est Gouloum Mbéthio qui gère son forage sans problème ». Il poursuit en demandant qu’on les laisse gérer leur forage eux même, car, d’après lui, « l’eau coule à flots ».

Samba Khary Ndiaye ( Linguere)