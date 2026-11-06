ÉCOLES PUBLIQUES À LOUGA : GUY MARIUS SAGNA ALERTE SUR LES COTISATIONS IMPOSÉES AUX PARENTS, LE MINISTÈRE S’EXPLIQUE

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La cotisation annuelle de 200 F CFA réclamée aux parents d’élèves dans deux écoles élémentaires de Louga relance la question du financement de l’enseignement public. Interpellé par le député Guy Marius Sagna, le ministre de l’Éducation nationale reconnaît les difficultés matérielles des établissements, tout en assurant qu’aucun enfant n’a été privé de composition pour défaut de paiement.

La gratuité des inscriptions dans les écoles élémentaires publiques suffit-elle à garantir leur bon fonctionnement ? C’est la question soulevée par Guy Marius Sagna à la suite d’informations faisant état d’une contribution de 200 F CFA par an et par élève demandée aux parents des écoles Artillerie Nord et Marbatt, à Louga, pour financer la reproduction des épreuves d’évaluation.

Saisi par le parlementaire, le ministre de l’Éducation nationale a confirmé l’existence de cette cotisation. Il précise toutefois que les parents d’élèves des deux établissements ont accepté cette contribution pour prendre en charge les frais d’impression des sujets.

Dans sa réponse, le ministre met en avant l’absence de budget de fonctionnement dans les écoles élémentaires publiques. « Les directeurs n’ayant pas de budget de fonctionnement ni de frais d’inscription (interdits dans les écoles élémentaires), sont obligés de faire cotiser les parents pour supporter les frais de reprographie des épreuves », explique-t-il.

Il évoque également le manque d’équipements et de fournitures. Certaines écoles ne disposent ni d’imprimante ni de photocopieuse. Celles qui en possèdent rencontrent des difficultés pour se procurer du papier et de l’encre. À cela s’ajoute l’absence, dans certains cas, des appuis attendus des collectivités territoriales.

Le ministère tient néanmoins à lever toute ambiguïté sur les conditions de participation aux évaluations. Selon sa réponse, aucun élève n’a été empêché de composer pour n’avoir pas versé les 200 F CFA.

Les 9 002 écoles toujours au cœur des interrogations

Pour Guy Marius Sagna, cette situation pose plus largement la question de l’accompagnement financier de la gratuité des inscriptions. Le député rappelle que l’arrêté n°007430 du 27 mars 2023 prévoit, en son article 2, la gratuité des frais d’inscription dans tous les établissements publics préscolaires et élémentaires.

Il revient également sur un engagement annoncé précédemment par le ministre de l’Éducation nationale : l’octroi d’une enveloppe financière aux 9 002 écoles élémentaires publiques pour compenser les effets de cette mesure.

Et affirme cependant que plusieurs établissements lui ont signalé n’avoir reçu aucun financement. Une situation qui l’amène à questionner l’effectivité de cette compensation et les moyens réellement mis à la disposition des écoles pour assurer leur fonctionnement.

Dans sa publication, il met enfin en garde contre les conséquences qu’il associe aux accords conclus entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI). Il estime que leur application risque de ne pas améliorer les conditions de fonctionnement de l’école élémentaire publique, particulièrement fréquentée par les enfants issus des milieux populaires.