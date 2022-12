Education: L’Université Amadou Mahtar MBOW inaugurée aujourd’hui

Macky SALL, procède ce jeudi 01 décembre 2022 à l’inauguration de l’Université Amadou Mahtar MBOW (UAM) de Diamniadio, la deuxième Université de Dakar.

Un évènement historique, qui intervient plus de soixante (60) ans après la création de l’Université Cheikh Anta DIOP (UCAD). Par la même occasion, le Chef de l’Etat va remettre le Prix Macky SALL pour la Recherche, doté cette année d’un montant de 100 millions FCFA.

Infrastructure de dernière génération répondant aux normes internationales, l’UAM vient enrichir la carte universitaire sénégalaise, désormais riche de huit (08) Universités publiques fonctionnelles dont l’Université virtuelle créée en 2014, deux (02) en gestation (Souleymane Niang de Matam et l’Université du Sénégal oriental) et de plusieurs Instituts supérieurs d’enseignement professionnel (ISEP).

Dotée de cinq (05) Écoles et Instituts ayant rang d’Unité de Formation et de Recherche (UFR) et d’une vingtaine de filières, les unes aussi stratégiques que les autres, elle se veut une Université orientée vers les Métiers des Sciences et Technologies, des Sciences Economiques et de Gestion et des Sciences sociales.