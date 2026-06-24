Effondrement à Saint-Louis : Une chaine de solidarité autour des familles touchées

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

À la suite du drame survenu dans la nuit du 15 au 16 juin 2026 au quartier Pikine 15 m de Saint-Louis, où l’effondrement d’un immeuble R+2 a causé plusieurs pertes en vies humaines, des blessés et d’importants dégâts matériels, le Ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités a mobilisé ses services pour apporter soutien et assistance aux familles affectées.

Conformément aux instructions de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, et de Monsieur le Premier Ministre Mouhamadou Al Amine Lo , une enquête sociale a été menée par le Ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, à travers le Fonds de Solidarité Nationale (FSN) et la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN), afin d’évaluer l’ampleur des conséquences humaines et matérielles de cette tragédie. Les investigations réalisées ont permis d’identifier les ménages affectés et de mesurer l’étendue des besoins nécessitant une prise en charge urgente.

Ce drame a profondément marqué la communauté saint-louisienne. Au-delà des pertes humaines enregistrées, plusieurs familles ont vu leurs habitations endommagées ou détruites, perdant ainsi des biens essentiels accumulés au fil des années. Derrière chaque maison touchée se trouvent des vies bouleversées, des projets interrompus et des familles confrontées à une épreuve particulièrement difficile.

À la lumière des conclusions de l’enquête sociale, une proposition d’assistance exceptionnelle a été apportée afin d’accompagner les familles endeuillées, les blessés et les ménages ayant subi d’importants dommages matériels. Cette réponse traduit la solidarité de la Nation envers les victimes et la volonté des pouvoirs publics d’apporter un soutien concret aux populations touchées.

Cette intervention s’inscrit dans la vision de justice sociale, de solidarité nationale et de protection des couches vulnérables portée par le Président de la République et mise en œuvre par le Gouvernement. Elle traduit la volonté constante des autorités de rester aux côtés des citoyens dans les moments les plus difficiles, en veillant à ce qu’aucune famille affectée ne soit laissée pour compte.

Le Ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités adresse ses sincères condoléances aux familles endeuillées, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et réaffirme son engagement à poursuivre l’accompagnement des ménages touchés jusqu’à leur retour progressif à des conditions de vie dignes et sécurisées.

Dans l’épreuve, la solidarité demeure notre force collective. Plus que jamais, l’unité, l’entraide et la compassion doivent guider notre action afin qu’aucune famille affectée ne se sente seule face à la douleur. Aux côtés des populations, l’État continuera d’apporter l’écoute, le soutien et l’accompagnement nécessaires pour aider les victimes à surmonter cette épreuve et à reconstruire l’espoir.