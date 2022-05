El Hadji Diouf refuse de renoncer à Valery Bishop

Le divorce entre El Hadji Ousseynou Diouf et Valery Bishop risque d’être plus long que prévu. Car l’ex Ballon d’Or n’a pas l’intention de se séparer de son ex !

Quand c’est fini, ça continue ! Voilà comment on pourrait résumer les relations actuelles entre El Hadji Ousseynou Diouf et Valery Bishop . Entre les deux, on pensait que le divorce était imminent. Mais il n’en est rien !

Après plus de 20 ans de mariage et des enfants, Valery a voulu cette rupture au motif que son mari a pris une deuxième femme nommée Nèye Aly Lom.

Ainsi l’a-t-il trainé en justice pour obtenir le divorce. Après un premier renvoi, les deux étaient hier, vendredi, devant le juge civil pour une audience de conciliation.

Mais face au magistrat, El Hadji Diouf a déclaré qu’il veut préserver son mariage.

La dame a dit niet, maintenant qu’elle veut rompre. Devant les positions divergentes des deux parties, informe la même source, le juge a renvoyé l’audience à vendredi prochain pour une deuxième tentative de conciliation. Si après plusieurs essais, il ne réussit pas à faire changer d’avis Valérie Bishop, le magistrat sera contraint de prononcer le divorce.