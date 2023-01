El Hadji Malick Guèye charge l’opposition: » C’est un groupe de pyromanes jaloux de la réussite du Président Macky… »

L’interdiction de marche brandie par le Préfet de Dakar trouve l’assentiment du Conseiller spécial du Président de la République Macky Sall, El Hadji Malick Guèye de Lat Mingué. Dans un communiqué, l’ancien député libéral taxe la bande à Sonko de « pyromanes jaloux des belles réalisations du régime marron-beige »: » J’applaudis l’interdiction préfectorale au sujet de la marche de l’opposition. Dakar et tout le Sénégal sont en chantiers. Pourquoi et pourquoi quelle raison tenir une telle manifestation pour troubler la quiétude des populations ? Ousmane Sonko et Cie doivent savoir raison garder .Trop, c’est vraiment trop. Je les qualifie tous de pyromanes jaloux des belles réalisations du Président Macky. A Sonko, nous lui disons d’aller régler le problème dès étudiants à Ziguinchor au lieu de prétendre à diriger le Sénégal », s’est expliqué El Hadji Malick Guèye. Le leader du mouvement « And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal » d’inviter les opposants: » J’invite l’opposition à plis de sagesse et à respecter le destin. Aujourd’hui, tout le monde sait qu’elle n’a pas de progrmme. Elle manipule la jeunesse pour transformer le Sénégal en champ de guerre. Que la jeunesse consciente n’accepte pas de se laisser conduire par ces irresponsables. Pour ce qui est de la candidature du Président Macky pour 2024, seuls les juges du Conseil constitutionnel pourront valider ou rejeter. N’oublions pas que nous ne sommes pas dans une jungle mais dans un État régi par des lois et des règlements », dira-t-il.

