El Hadji Malick Guèye (Lat Mingué): »Mimi a volé et elle sait qu’elle a détourné au CESE… »

El Hadji Malick Guèye ne lâche pas Aminata Touré dite Mimi. Le Conseiller spécial du Président de la République vient d’ouvrir encore le feu sur l’ancienne cheftaine du gouvernement: » Aminata Touré dite Mimi a volé et elle sait qu’elle a détourné au Conseil Économique Social et Environnemental (CESE). Elle a quitté la mouvance présidentielle et va se réfugier dans le camp de l’opposition. Elle savait qu’on va la prendre au tournant. Mais, elle va payer pour sa témérité », lâche l’ancien député libéral originaire de Lat Mingué (

Kaolack). El Hadji Malick Guèye de corser la dose: » Mimi est une personne ingrate. Elle a toujours cherché à bâtir un trésor de guerre pour faire face à son bienfaiteur le Président Macky. Ce dernier l’a tout donnée. Quoi de plus honteux que de la voir flirter avec des contre-modèles, ces pyromanes comme les Guy Marius Sagna et consorts. Si elle lui reste, ne serait-ce, qu’une petite dose de quitté, qu’elle démissionne de son poste de député qu’elle a eu par la baraka de l’APR et de sa large Coalition », se désole-t-il.

Mimi, la traqueuse traquée

Pour El Hadji Malick Guèye, Madame Aminata Touré dite Mimi doit aller répondre à la dame justice par ce qu’elle a toujours été au fronton de la lutte contre les dévaliseurs des caisses de l’Etat: » Mimi a brisé des vies. Elle a participé à l’emprisonnement de nombreuses personnes pour faits de détournements des fonds publics. Aujourd’hui, elle est la cible des enquêteurs. Elle doit aller répondre pour éclairer les sénégalais sur les 2 milliards de FCFA détournés. Qu’elle arrête d’accuser les gens. C’est une règle élémentaire. Tous ces membres de l’opposition sont de sa trempe. Mais, nous serons debout pour leur faire face ».