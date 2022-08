El Hadji Malick Guèye ( Lat Mingué): »Pape Diop a opéré un bon choix… »

Le leader de Bokk Gis Gis vient de trouver un bon avocat en la personne d’El Hadji Malick Guèye. Pour le Coordonnateur du mouvement « And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal », ceux qui critiquent Pape Diop pour son rapprochement avec la mouvance présidentielle sont de très mauvaise foi: » En choisissant de rejoindre le groupe parlementaire qui sera mis en place par la majorité présidentielle le Benno Bokk Yakaar, Pape Diop, tête de liste de la Coalition électorale Bokk Gis Gis/Liguèy a vu juste. C’est un acte de courage et de citoyenneté. Cela en dit long sur son degré de patriotisme. Il nage en contre-courant de ceux qui veulent bloquer nos institutions. Toutes nos félicitations et remerciements à cet homme d’Etat accompli », lance l’ancien député libéral. Et il donne les raisons qui doivent motiver une telle attitude : »Le Président Macky mérite ce soutien de Pape Diop et ,même, de tous les citoyens épris de démocratie et d’émergence. Vu ses nombreuses actions à travers tout le pays le régime en place doit être soutenu. Depuis son arrivée au pouvoir en 2012, le Président Macky a mis en place des mécanismes visant à élever le niveau de vie de nos populations ( Bourses de sécurité familiale, Couverture Maladie Universelle, PUDC avec la construction de nombreux forages et, surtout, pastoraux,la carte d’égalité des chances,l’augmentation des bourses de nos étudiants, l’augmentation des salaires des fonctionnaires, l’autoroute « Ila Touba », etc. »

Articles similaires