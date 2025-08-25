Élection du nouveau Président de la FSF : Mady Touré a déposé un recours pour contester les résultats

Partager Facebook

Dans un communiqué publié, ce lundi, Mady Touré et sa coalition ont annoncé avoir déposé un recours auprès de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) pour contester les résultats issus de l’élection de la présidence de la fédération. Selon le clan Mady Touré, le procès verbal récemment publié a « confirmé » toutes les craintes qu’ils ont eu à exprimer le jour du vote. Mieux, ils indiquent que le procès verbal met en lumière des « irrégularités flagrantes ».

L’élection du nouveau président de la Fédération Sénégalaise de Football continue de susciter une vague de réaction. Mady Touré, le candidat malheureux qui avait contesté les résultats issus des urnes, est passé à l’action en déposant un recours devant la Fédération. » La coalition MT2025 et son candidat, Mady, ont déposé ce matin un recours officiel auprès de la Fédération Sénégalaise de Football. Depuis le 7 août 2025, la coalition Mady Touré 2025 (MT) et son candidat, Mady Touré, ont volontairement choisi de s’abstenir de toute communication publique », a indiqué le communiqué. Le clan Mady explique, en effet, que la décision de ne pas déposer ce recours très tôt reposait sur le principe du respect des textes, car il fallait attendre la publication officielle du procès-verbal par la commission électorale, seule base légale pour engager les voies de recours prévues par le code électoral de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF). Maintenant que le procès-verbal est rendu public et transmis à la plupart des membres de la FSF, Mady Touré assure qu’il va se battre pour défendre les intérêts du football sénégalais et l’éthique. Revenant sur les motifs de son recours, le clan Mady Touré soutient que le « procès-verbal a confirmé toutes les craintes qu’ils avaient exprimées dès le soir du scrutin et révèle des faits d’une gravité exceptionnelle ». À les en croire, le document officiel « met en lumière des irrégularités flagrantes qui constituent des atteintes graves à la sincérité et à la transparence du processus électoral ». Pour prouver leurs dires, Mady Touré et son clan indiquent que le procès-verbal a donné des résultats du deuxième tour auquel le candidat Mady Touré n’a pas pris part, ainsi qu’un nombre total de suffrages exprimés de 509 votes contre 510 déclarés par la commission elle-même dans la salle. D’après eux, des éléments « compromettants » ont été rassemblés et adressés à qui de droit. Par ailleurs, la coalition Mady Touré 2025 précise que leur candidat, en dehors du communiqué de presse, ne fera aucune autre déclaration pour le moment. Pour finir, la coalition dit réaffirmer son engagement pour un football sénégalais crédible et performant.

El HADJI MODY DIOP