Élections législatives/Sédhiou: Macky Sall porte son choix sur Dr Annette Seck et Abdoulaye Diop

A quelques encablures des élections législatives du 31 juillet 2022, les choses bougent du coté de la région de Sédhiou. En effet, selon les dernières informations Macky Sall aurait porté son choix sur le docteur Annette Seck Ndiaye pour conduire ladite coalition dans le département de Sédhiou pour les prochaines élections. Une information qui a été donnée par le docteur sur sa page Facebook.

Le président Macky Sall a choisi le docteur Annette Seck pour diriger la liste de la coalition pour les élections législatives à Sédhiou pour élections législatives à venir. Un choix qui a été bien accueilli par la population mais aussi le docteur Annette Seck qui dans un poste déclare qu’elle prends avec beaucoup d’humilité ce chois du président, qu’elle porte avec beaucoup de fierté en tant que fille de la Casamance.

Selon elle, cette marque de considération est un honneur et une profonde profonde reconnaissance aux populations de Marsassoum car c’est de là que tout est parti. laisse entendre l’heureuse élu. Elle n’a pas manqué de dire un grand merci à toutes les populations de la Casamance sans distinction, particulièrement à celles du département de Sédhiou pour lesquelles elle préside le Conseil départemental mais aussi aux populations du Diassing, du Boudhié et du Pakao. Avec cette nouvelle mission, le docteur Annette Seck s’engage à satisfaire tous ceux et toutes celles pour qu’elle représente « le choix d’aujourd’hui et l’espoir de demain » de mon engagement et de ma détermination, sans faille, au delà de ma candidature, à porter sur les fronts baptismaux le flambeau de notre chère région et à œuvrer résolument pour son émergence » laisse t’elle entendre.

Aussi, après avoir lancé un appel à l’unité de tous les militants et sympathisants de la Coalition BBY du département de Sédhiou pour le triomphe de la Coalition BBY dans le département de Sédhiou, Dr Annette Seck Ndiaye a soutenu qu’elle ne ménagerait aucun effort pour une victoire éclatante de la coalition BBY dans département SEDHIOU. Et enfin, elle a lancé un appel à tous ses frères et sœurs du département de SEDHIOU afin qu’ensemble dans la cohésion et la solidarité ils puissent relever une nouvelle fois le défi de ces élections locales de 2022.