Élections locales : Le CPCS appelle pour un scrutin apaisé

Le CPCS, une coalition d’entités et d’acteurs de la société civile africaine et de la diaspora, est en mission d’observation pour les élections locales prévues dimanche.

Dans une déclaration rendue publique, jeudi à Dakar, le CPCS a invité

’’tous les acteurs sans exclusive, en dépit des divers enjeux que revêt cette consultation électorale, à se transcender pour le Sénégal, dans un esprit citoyen et de paix, respectueux de la légalité et des dispositions en vigueur, conformes au code électoral’’.Déplorant les actes de violences qui ont émaillé la campagne électorale, la mission a félicité le collectif des imams, religieux et oulémas du Sénégal, ’’par leur appel solennel à la paix (…)’’, selon son chef, Tiémogo Paul Touré.

Elle a également salué ’’l’initiative de la Charte de la non-violence érigée, dont chaque acteur concerné a eu à s’en approprier ou non, à en prendre part ou non, conformément à ses convictions, et ceci en toute liberté d’expression et de choix’’.

Dans ce contexte de pandémie, la mission d’observation a invité les électeurs au respect des mesures barrières.