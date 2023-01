Electrification rurale : Le village de Dialakégny sorti des ténèbres

Dans le cadre d’une collaboration tripartite entre la Senelec, le Pudc et la Sodagri, le village de Dialakégny, situé dans la commune de Kandia, département de Vélingara, a été électrifié. Ceci rentre dans le programme d’accès universel à l’électricité lancé par le chef de l’Etat Macky Sall. L’objectif principal que le plan Sénégal s’est fixé pour l’horizon 2025.

Le projet d’électrification des 1000 villages entre dans le cadre de la satisfaction des besoins des sénégalais en électricité. Le gouvernement du Sénégal travaille, par l’entremise du ministère du pétrole et des énergies dans la perspective de la matérialisation du projet d’électrification des 1000 villages. Le village de Dialakégny, dans le bassin rizicole de l’Anambé, département de Vélingara, est électrifié. D

epuis la semaine dernière, ce village de la commune de Kandia est sorti des ténèbres qui couvraient ses nuits d’un voile noir quand la lune n’est pas au rendez-vous. C’est une collaboration tripartite entre la Société nationale d’électricité (Sene­lec), la Société de développement agricole et industriel (Sodagri) et le Programme d’urgence de développement communautaire (Pudc), qui a produit ses doux fruits. Issa Baldé, président de la Fédé­ration des producteurs du bassin de l’Anambé (Feproba), natif du village, analyse l’initiative

Dialakégny étant un village enclavé au milieu des rizières du secteur 5 du bassin rizicole de l’Anambé, la Sodagri a été mise à contribution pour autoriser le raccordement à son réseau privé, tout proche. Issa Baldé explique : «Le Directeur général de la Sodagri, Dr Alpha Bocar Baldé, a joué à fond sa partition pour faciliter les choses. Au vu de l’importance du courant électrique pour le développement de la chaîne de valeur riz, le Dg n’a pas hésité à autoriser le raccordement à leur station de pompage.»

Désormais, selon Issa Baldé, des métiers nouveaux peuvent naître à Dialakégny, à sa­voir des ateliers de soudure, de couture, de vulcanisation, des unités de décorticage du riz, des moulins à céréales et de vente de jus et d’eau glacée, etc.

Alpha Bocar Baldé, Dg de la Sodagri, a noté que ce sont les nombreuses potentialités dont regorge Dialakégny qui ont plaidé en sa faveur, au détriment, pour l’heure, du chef-lieu de commune Kandia qui verra son tour arriver prochainement. Dr Baldé a demandé aux populations de remercier le président de la République, Macky Sall, qui a eu la vision de créer le Pudc pour asseoir une politique d’équité territoriale en matière, notamment, d’accès à l’électricité, un intrant important dans la voie du développement local.