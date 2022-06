Embargo sur le Mali: Unacois-Yessal plaide pour la suspension

Pour faire face à la situation économique notée actuellement avec la hausse des denrées de première nécessité et des pertes considérables pour les commerçants, l’Unacois-Yessal plaide pour la suspension de l’embargo au Mali. Face à la presse, Alla Dieng et Cie sont d’avis qu’il urge de reprendre les transactions commerciales entre les deux pays.

La situation économique du pays préoccupe l’Unacois Yessal. Face à la presse, ils ont préconisé la levée de l’embargo pour le Mali. Selon leur secrétaire général, le constat est général et la situation économique reste préoccupante. «Nous sommes malheureusement toujours pénalisés par le joug des importations tous azimuts. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Plus de six milliards annuels d’importations avec une place prépondérante qui concerne spécifiquement les denrées de consommation courante.

Les récentes subventions de l’Etat ne sont pas négligeables .Ce que nous préconisons, c’est davantage de production nationale, la promotion du consommateur local muni d’un changement de comportement personnel et collectif », dit-il. Et de poursuivre : « A la suite de cela, nous lançons un appel aux présidents de la CEDEAO lors de leur prochain sommet du 03 juillet de tout faire pour enlever l’embargo contre le Mali afin que la reprise effective des transactions commerciales entre les deux pays puisse être effective. Les commerçants notamment les acteurs de l’économie informelle de part et d’autres de la frontière entre les deux pays souffrent énormément. Sur ce registre, il ne faut jamais oublier les pertes incommensurables enregistrées par le port autonome de Dakar, ainsi que les pertes des transporteurs depuis l’instauration de cet embargo qui a trop duré ».

« Ils ne doivent et ne peuvent pas prendre en otage les sénégalais que nous sommes tous, Ce n‘est pas la peine de leur rappeler qu’ils constituent tous moins de 5% du collège électoral sénégalais. Ce pays ne leur appartient pas et reste indivisible », tonne Alla Dieng. De l’avis de l’Unacois Yessal, toutes ces questions pré-électorales devraient être discutées bien avant les échéances lors du dialogue national. Ils se désolent du fait que lors des situations tendues, qu’il y a toujours des casses ou troubles et que les commerçants, les opérateurs économiques vont payer la plus lourde tribu. Toutefois, l’Unacois Yessal soutient être en phase de toute initiative venant de leaders d’opinion qui ont l’habitude de s’activer et d’intervenir chaque fois que de besoin pour la stabilité politico-sociale du pays. «Au lendemain des élections législatives, le lundi, les sénégalais ainsi que les étrangers vivant parmi nous devraient retourner à leurs occupations habituelles sereinement sans obstacles ou autres difficultés », concluent-ils.