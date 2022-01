En caravane à la Médina: Soham El Wardini et Bamba Fall drainent des foules

Soham El Wardini, candidate de l’Union citoyenne « Bunt Bi », en compagnie du Maire sortant Bamba Fall a sillonné différents quartiers de la Médina. A travers sa caravane, elle a rencontré les artisans de divers secteurs d’activités. Après des échanges sur les besoins et attentes, ces derniers ont promis de soutenir la mairesse de Dakar.

Soham El Wardini, candidate à sa propre succession à la Mairie de Dakar ratisse large dans les quartiers de la Médina. Accompagné de Bamba Fall, l’édile de Dakar a fait montre de sa détermination à vaincre ses adversaires de la meilleure des manière. Soham El Wardini, reste catégorique dans sa façon de faire de la politique. Elle tient, dit-on, à son intégrité et, à son image. Raison pour laquelle, elle refuse de faire dans le cadre de cette campagne électorale des promesses irréalistes.

Décliné ses ambitions devant une foule immense, Soham El Wardini, toute joyeuse, promet une meilleure approche de gestion et de nouvelles infrastructures à la Commune de Médina.

Ainsi, Bamba Fall, maire sortant de la mairie de Médina et adjoint de la Mairesse de Dakar, a retracé l’ensemble des actions et appuis de Soham El Wardini à sa Commune. D’après lui, le leader de l’union citoyenne « Bunt-bi » a beaucoup fait pour la Médina.

Loin de vouloir être tendre avec ses adversaires politiques de Médina, Bamba Fall considère que ces derniers, font du forcing pour se faire élire de force. Alors qu’ils n’ont jamais été proches des populations. Même, regrette-t-il, ils vont changer de numéros de contact après le soir de l’électorale pour rester injoignable.

Bamba Fall exhorte à la paix et, à la sérénité à ses militants. « Je refuse qu’un militant soit blessé, agressé ou emprisonné. En plus, tous les médinois sont des frères et sœurs. Donc, il ne devrait y avoir autre chose que de la paix entre les populations », théorise Bamba Fall.

N’empêche, il promet de battre avec la manière, l’ensemble de ses adversaires au soir des élections du 23 janvier 2022.