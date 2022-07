En direct de King Fahd Palace: Suivez la 17e édition des Cauris d’Or, la constance

A l’instar des César, des Oscars, le Meds célèbre, ce samedi 2 juillet 2022, la cérémonie de la 17e édition des Cauris d’Or, « La Constance ». Cette prestigieuse cérémonie organisée depuis près de deux décennies est une source motivation et une consécration pour les entrepreneurs, les politiques, les grands décideurs africains et de la diaspora. Suivez en direct l’évènement de l’hôtel King Fahd Palace.

21h 30 mn Discours du Président du MEDS, Mbagnick Diop

Monsieur le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération,

Mesdames, Messieurs les ministres,

Monsieur le Président du GPF – Groupement du Patronat Francophone,

Madame la Représentante Résidente de l’UEMOA,

Excellences, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs,

Monsieur le Président du Jury,

Mesdames, Messieurs du Secteur Privé National et International,

Mesdames, Messieurs les Membres du MEDS,

Chers nominés,

Chers invités,

Je rends grâce à Dieu le tout puissant de m’offrir la chance et l’opportunité d’être ce soir, ici, avec vous, pour fêter, célébrer l’excellence. 2 Il y’a juste deux mois, il nous était impossible de se projeter pour organiser une si grande cérémonie à cette date. Nous rendons une fois encore grâce à Dieu. Je vous souhaite la bienvenue à cette 17e édition de la cérémonie des Cauris d’Or. Cela me donne l’occasion d’exprimer toute ma gratitude à l’ensemble des acteurs de cette prestigieuse cérémonie : les privés, l’Etat, les institutions et l’ensemble de nos partenaires qui sont venus de très loin pour honorer de leur présence cette 17e édition des Cauris d’Or. La thématique de cette édition est LA CONSTANCE avec une vision basée essentiellement sur des objectifs de promotion de l’excellence dans le capital humain. Le Cauri d’Or ! Version 2022, distingue une catégorie de ses ressources humaines de qualité, reconnues pour leurs ambitions et leurs œuvres pour l’Afrique, mais pour la plupart méconnues du grand public. 3 C’est aujourd’hui tout l’intérêt de cette cérémonie des cauris d’or qui fait ressortir les richesses de notre chère Afrique et la valorise aussi par l’ouverture d’une vitrine dans le cercle restreint des grandes puissances mondiales. La 17e édition des Cauris d’Or marquée par la Constance dans l’excellence et dans l’innovation permettra certainement à l’Afrique de puiser davantage dans sa source de plus en plus riche et variée pour lui ouvrir la voie d’un développement centré sur la souveraineté et la solidarité. Aujourd’hui, les Cauris d’Or ont le privilège de figurer dans les agendas des plus grands décideurs de notre continent et à l’international. Il est à l’image des oscars, du festival de cannes, des césars et des « Grammy Awards ». La présence, dans cette belle salle, de différentes nationalités venues des quatre coins du monde en est la belle illustration. 4 Ce grand événement stratégique des talents et leaders d’Afrique, est au rendez-vous de la motivation des acteurs, de référence, de networking et de distinction de la réussite et l’excellence des décideurs, talents et leaders africains. En 17 années, la cérémonie des cauris d’or est devenue en Afrique, un événement constant de la célébration du leadership et de l’excellence. L’un de nos plus grands acquis est d’avoir favorisé l’émergence d’une nouvelle génération de chefs d’entreprise. Je rends hommage à tous les acteurs du MEDS qui depuis le début de cette exaltante aventure ont réussi à hisser le MEDS au sommet du monde de l’entreprise. Le MEDS a toujours eu comme compétence distinctive, sa grande capacité d’innovation et de leadership. Il est devenu une marque, un label dans le monde. Ce soir, c’est l’occasion de mettre sous les projecteurs, des femmes et des hommes connus et anonymes qui par leurs 5 qualités professionnelles mais aussi humaines, sociales, contribuent de manière exceptionnelle, significative et innovante, au rayonnement de notre pays et continent. Je voudrais ici féliciter l’ensemble des nominés, qui ont participé à cette compétition et adresser mes chaleureuses félicitations aux chers lauréats ainsi qu’à leur famille. Mention spéciale aux membres du jury et à leur Président, le Directeur Général de FBN BANK – Monsieur Oumar DIOUM. Aux lauréats, les résultats que vous avez obtenus par votre ardeur au travail, aident à consolider la position de notre pays et de l’Afrique dans le monde de demain. Je vous félicite chaleureusement et vous remercie pour tout ce que vous faites pour vous-même, pour votre pays et pour votre continent. Chers lauréats, je voudrais aussi saluer les efforts qui vous ont valu ces prestigieuses distinctions. Je vous invite à les appréhender comme un engagement ferme en faveur de 6 l’exemplarité en toute circonstance et de l’amélioration continue de vos performances. L’occasion m’est offerte ce soir, pour remercier et féliciter l’ensemble des équipes du MEDS ainsi que mes proches collaborateurs du Groupe Promo Consulting, qui font preuve au quotidien d’un dévouement sans faille de fidélité et d’une très grande abnégation et de professionnalisme. Je remercie ma famille, les autorités sénégalaises, toutes les personnalités ministérielles et une mention spéciale à son excellence monsieur le Président de la République pour son soutien constant aux cérémonies des cauris d’or et des African Leadership Awards. Nous rendons hommage au ministre de l’Economie et du Plan qui nous a fait l’honneur et le privilège de venir présider cette somptueuse soirée. Monsieur Amadou HOTT est un homme de son temps : brillant, compétent et généreux dans le partage du savoir, 7 il est le prototype du haut fonctionnaire émérite issu du secteur privé et dont la république a besoin. Le Chef de l’Etat l’a compris en vous désignant pour venir le représenter auprès des champions ici présents. Merci cher « BRO » comme tu as l’habitude de dire affectueusement. Je confonds dans ces remerciements, le ministère des finances, les institutions internationales, le président du groupement patronal francophone, les ambassadeurs et chefs d’entreprises ici présents. Par ma voix, le MEDS vous adresse ses chaleureux remerciements, tout en vous réitérant son total engagement à œuvrer pour le développement, la promotion de l’entreprise sénégalaise et africaine et dans l’édification d’un continent nouveau. Nos remerciements vont également à tous les partenaires des cauris d’or, pour leur fidélité, leur constance et leur 8 adhésion à cette soirée exceptionnelle de rendez-vous des champions. En vous donnant rendez-vous dans quatre mois jour pour jour, le 05 novembre à New York, à Times Square au Marriott Marquis, pour la 05e édition des African Leadership Awards, la version internationale des Cauris d’Or. Je vous souhaite une excellente soirée. Que la fête soit belle mesdames et messieurs ! Merci de votre écoute active !

20h 30mn La mise en place se poursuit. Cette édition est bien partie. En atteste le rythme auquel le chapiteau se remplit.

20h 00mn Les premiers invités font leur entrée dans le grand chapiteau, très bien décoré à la hauteur de l’événement.