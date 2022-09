En grève, les concessionnaires du nettoiement menacent de hausser le ton

Nous vous informons que nous faisons face depuis ce lundi 26 septembre 2022 à une grève sans préavis de certains concessionnaires du nettoiement (fournisseurs) pour cause de retard dans le paiement de leurs factures. Nous reconnaissons ce retard de paiement qui est structurel parce que découlant de nos relations commerciales depuis plusieurs années mais surtout de la performance constatée dans la collecte des déchets qui fait état d’une croissance de +41% en volume versus 2019. Cette croissance bénéficie directement à nos concessionnaires qui sont payés au poids mais

impacte aussi notre dette en l’absence d’une augmentation proportionnelle de notre budget.

Des options sont actuellement à l’étude en relation avec les autorités compétentes pour neutraliser cette dette dès le lancement de la SONAGED SA Société nationale de gestion intégrée des déchets qui sera dotée d’un plus grande autonomie financière. Cependant, tenant compte de nos obligations de service public nous avons mis en place un dispositif de riposte piloté par les équipes de l’UCG avec plusieurs plans opérationnels pour minimiser les impacts de cet arrêt brutal mais il y aura forcément des dysfonctionnements dans la fourniture du service de collecte des déchets aux usagers. Nous nous excusons pour les conséquences de cet arrêt brutal et vous prions d’appliquer les

mesures suivantes pour nous faciliter la gestion de cette crise :

1. Signaler tout dysfonctionnement de collecte à notre numéro de réclamations 202 123 ; 2. Utiliser notre réseau de points de regroupement normalisés (PRN) et de Points Propres (PP) et les bacs de rue là où ils sont disponibles en cas d’absence de collecte ; 3. Conditionner autant que possible les déchets pour éviter leur dispersion au sol. Les autorités de tutelle ont été saisies de la question et nous continuons aussi à discuter

avec ces partenaires pour un retour à la normale dans les meilleurs délais dans le respect des droits et obligations des parties en particulier pour ce qui a trait au nécessaire préavis avant d’entamer une grève.