EN ROUTE VERS LA MAGAL: A la découverte des Baye Fall

Les Baye Fall préparent le Grand Magal. Figures emblématiques du Mouridisme, leur accoutrement, leur manière de déclamer les Khassaïdes en font une attraction recherchée pour l’événement.

L’appel de Bamba n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. En effet, le grand Magal de Touba reste un moment de ferveur à la gloire de l’homme. Pour l’heure, les préparatifs vont bon train, en particulier chez les Baye Fall, sous l’égide de Serigne Abdou Karim Mbacké « Borom Makarimal Akhlakh. »

Regroupés au niveau de leur Q.G, les Baye Fall se penchent se préparent pour rallier Ndindi et Pencum palene. Dans la commune de Golf Sud, au quartier Fith mith, les allées des différentes ruelles ne désemplissent pas. Le second du « Dieuwrigne » surnommé « Dof Fith mith du dahira Dieuf dieul » lève un coin du voile sur leur programme pour le Magal. « Nous sommes en train de nous préparer car le Magal reste un grand jour. Nous sommes des Baye Fall. Nous travaillons uniquement sur deux parties. Six mois pour le Kazou rajab et six mois pour le grand Magal. Comme nous le recommande Serigne Touba, c’est de l’œuf au chameau, y compris les moutons et la volaille », ajoute-t-il. Les Baye Fall se partagent les tâches. Des dahiras s’occupent de la collation, d’autres, des légumes et des fruits. Mais, ce sont les Baye Fall de « Dieuf Dieul », qui s’occupent de l’huile et de la boisson. « Chaque année, ce sont des camions de boissons que nous convoyons à Touba. Cette année, ce sera la même chose. Notre responsable, Baye Mouride Mbaye, coordonne le travail», dit notre interlocuteur. Rivalisant d’ardeur, chacun tente vaille que vaille de respecter les recommandations de Bamba. Les femmes travaillent commissions.

Des ovins et des…khassaides

Si les Baye Fall sont connus pour les Khine et autres tam Tam lors des séances de Zikr, ceci sera relégué au second plan. A Ndindi, fief de Serigne Abdou Karim Mbacké, l’accent sera mis sur les Khassaïdes, la lecture du Saint Coran.

Sur un tout autre chapitre, le second Dieuwrigne laisse entendre que de bonnes volontés leur viennent en aide. Ce sont des femmes, des hommes qui aimeraient faire le déplacement mais sont obligés de rester à Dakar. « Nous serons en union de prières avec toutes ces personnes. De la discipline, à la sécurité, les Baye Fall assurent tout et promettent une fête digne du nom afin d’obtenir la grâce de Cheikh Ahmadou Bamba.

Momar CISSE