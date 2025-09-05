Enlèvement de six chauffeurs sénégalais au Mali

Partager Facebook

Dans un communiqué daté du 5 septembre, l’Union des Routiers du Sénégal (URS) informe l’opinion de l’enlèvement de six sénégalais au Mali. L’organisation explique que les chauffeurs enlevés contribuaient quotidiennement aux échanges entre le Mali et le Sénégal et exprime toute sa solidarité et sa compassion aux familles des victimes.

Six sénégalais ont été kidnappés par des groupes terroristes au Mali. La mauvaise nouvelle a été donnée par l’Union des routiers du Sénégal. « L’Union des Routiers du Sénégal (URS) informe l’opinion nationale et internationale avec une profonde inquiétude que six de nos compatriotes sénégalais, tous acteurs du secteur routier, ont été enlevés au Mali par des groupes djihadistes », lit-on dans le communiqué. L’organisation dirigée par Gora Khouma indique que ces travailleurs, engagés dans leurs activités de transport transfrontalier, contribuaient quotidiennement aux échanges entre nos pays frères. Ainsi, pour l’union, leur enlèvement constitue non seulement « une atteinte grave » à leur sécurité et à celle de leurs familles, mais aussi une menace pour la libre circulation et le commerce dans la sous-région. L’URS exprime, à cet effet, toute sa solidarité et sa compassion envers les familles des disparus et invite les autorités sénégalaises, maliennes, ainsi que les organisations sous-régionales et internationales à tout mettre en œuvre pour obtenir leur libération dans les plus brefs délais. Enfin, l’Union des routiers du Sénégal rappelle, dans son communiqué, que les acteurs routiers sont en première ligne de l’intégration africaine et qu’ils ne doivent en aucun cas être pris pour cibles dans ces conflits tout en informant qu’elle continuera à suivre de près l’évolution de la situation et tiendra l’opinion informée.

El HADJI MODY DIOP