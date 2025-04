Entreprenariat: Les jeunes invités à s’inspirer des rôle-modèles 

Beaucoup de jeunes ne réussissent pas l’entreprenariat. Pour les accompagner, un panel a réuni des mentors dans ladite question. Selon l’initiatrice, Ndéye Absa Gningue, il y a beaucoup de critères à prendre en compte avant d’entreprendre. « Mais, il faut commencer par trois choses. La première est la prise de conscience. On peut avoir des coaches, un gouvernement qui aspire à accompagner la jeunesse mais tant qu’elle ne prend pas conscience de leur besoin, d’identifier leurs objectifs par rapport à leur figure et leur vision, il sera très difficile d’asseoir les politiques gouvernementales afin de les y aider », dit-elle. Et de poursuivre : »Le deuxième point, c’est le fait d’instaurer des communautés leur permettant d’évoluer. Tout seuls, ils ne pourront jamais s’en sortir. Il y a une nécessité de pouvoir bâtir des coopératives, des GIE, un réseau de manière générale pour que l’entrepreneur ne se retrouve pas seul à faire face à son marché. Parce que même dans la notion de communauté, il y a un marché. Plutôt que de donner de l’argent ou un financement, il faut accompagner nos jeunes à avoir des marchés qui durent et qui peuvent leur permettre de développer leurs entreprises ».

Sur cette liste, elle y ajoute le mentorat. « Il y a le legs générationnel. Il est important que ceux qui ont vécu, vu les erreurs et les échecs puissent les documenter parce que c’est très utile pour pouvoir justement s’inspirer de ce modèle anglophone qui se bâtit sur le fait d’utiliser les erreurs pour pouvoir apprendre à entreprendre », explique-t-elle. De son avis, il est important d’avoir ces mentors et rôle-modèles qui peuvent demain partager avec ces jeunes pour que la connaissance se perpétue et que ce qu’ils savent aujourd’hui ne soit pas désuet et que ces jeunes-là puissent s’en servir. »Il y a des défis à faire face dans l’entreprenariat. Il faut identifier les besoins des jeunes entrepreneurs. Quelqu’un qui a besoin plutôt de marché n’a pas forcément besoin qu’on lui donne un financement, mais de lui rechercher des marchés pour les besoins des produits ou services qu’il ou elle est en train de proposer », souligne-t-il. Et de renchérir : » L’entrepreneur ne doit pas prendre de sa caisse pour ses besoins primaires.Une caisse pour une entreprise n’est pas une caisse personnelle. Donc ce sont ce genre d’initiatives que nous asseyons pour pouvoir sensibiliser ces jeunes ». Elle soutient que l’entrepreneuriat n’est pas un phénomène social, mais devrait être un modèle économique qui est à accompagner de bout en bout », laisse-t-elle entendre. Elle recommande de prendre conscience, de s’entre-aider et de développer la sororité.