Épidémies du MPOX et de la Fièvre de la Vallée du Rift : Le ministère de la santé fait le point

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans un communiqué publié, ce 12 octobre, le ministère de la santé et de l’hygiène publique a fait le point de situation sur les épidémies de Mpox et de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR).

Pour la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), depuis le début de l’épidémie, le Sénégal a enregistré 147 cas confirmés, dont 19 décès et 115 guéris.

La répartition des cas positifs est la suivante :

– Région de Saint-Louis: 137 cas dont 111 guéris.

District de Saint-Louis: 45 cas

District de Richard-Toll: 79 cas

District de Podor: 3 cas

District de Pété: 2 cas

District de Dagana: 8 cas –

Région de Louga : 4 cas

District de Linguère : 3 cas

Districts de Keur Momar Sarr: 1 cas – Région de Matam : 5 cas

District de Thilogne :3 cas

District de Kanel : 1 cas

District de Ranérou : 1 cas

– Région de Fatick: 1 cas dans le District de Fatick

S’agissant du Mpox, depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025, 6 cas confirmés dont 1 guéri ont été enregistrés, tous localisés dans la région de Dakar.

Aucun décès n’a été signalé. Six personnes contact ont terminé leur suivi, tandis que 67 autres restent sous surveillance.

Enfin, le ministère appelle les populations à faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention, et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies.

El HADJI MODY DIOP