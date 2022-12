Equipe Nationale du Sénégal: 17 matchs, 10 victoires, 4 nuls, 3 défaites en 2022

L’année 2022 est marquée par une victoire finale à la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2021 Jouée en janvier-février dernier. Une deuxième qualification de l’Equipe Nationale de suite à la Coupe du monde ponctuée d’un échec en 8 de finale. Les Lions ont inscrit 21 buts en 17 matchs, soit un ratio de 1,23 but par match.

De ses débuts en phase finale de la CAN Cameroun 2021 face au Zimbabwe à son élimination de la Coupe du monde Qatar 2022 face à l’Angleterre, l’équipe du Sénégal a disputé 17 matchs. Et son bilan comptable est relativement bon, puisqu’elle a signé 10 victoires, pour 4 nuls , 3 défaites et 4 nuls dont 3 à la dernière Coupe d’Afrique. D’abord face à la Guinée et au Malawi en phase de groupe. Ensuite, en finale devant l’Égypte (0-0) avant que la décision ne soit faite à la série des tirs au but (4-2). Le quatrième nul, c’était contre l’Iran en Autriche (1-1), en match amical de préparation à la Coupe du monde.

Les Lions étaient sur leur marche en avant avec quatre victoires dont trois de rang à la CAN. D’abord, ils ont pris le dessus sur le Zimbabwe (1-0). Ils ont ensuite imposé leur hégémonie devant le Cap-Vert (2-0), puis la Guinée Équatoriale et le Burkina Faso avec le même score (3-1) avant que l’Égypte ne baisse pavillon à la série fatidique des tirs au but à la finale de la Coupe d’Afrique, au soir du 6 février, à Yaoundé. On aussi que les hommes d’Aliou Cissé ont marqué 21 buts (1,23 but par match en moyenne), pour 12 encaissés (0,70 par match).

Deux missions accomplies sur trois

L’équipe du Sénégal avait cette année trois objectifs : décrocher le titre de Champion d’Afrique pour la première fois de son histoire, se qualifier à la Coupe du monde pour la deuxième fois de suite et la troisième de son histoire et, ensuite atteindre au minimum les quarts de finale de cette compétition internationale. On retiendra forcément l’échec en gemmes de finale puisque les deux premiers objectifs ont été atteints. Placés dans le groupe A, en compagnie des Pays-Bas, du Qatar et de l’Équateur, les Lions ont réussi à terminer 2èmes, ce qui laissait présager de bonnes choses pour la suite. Malheureusement, ils ont chuté en 8èmes de finale, battus assez nettement par l’Angleterre 3- 0, adversaire un cran au dessus..

L’ élimination face à l’Angleterre est le seul point noir de l’année qui s’achève et il n’est absolument pas représentatif de l’état actuel de l’équipe du Sénégal. Mais, les Lions se sont rebiffés au match retour en s’imposant sur le même score avant de composter leur ticket qualificatif pour Doha. Auparavant, ils avaient fait face aux Pharaons à la finale de la CAN 2021.

Les nouveaux : Jakobs et limane comme des grands

Cette année 2022 verra aussi l’apparition de nouveaux joueurs qui ont connu leur première sélection en Lion: Ismail Jakobs, Formose Mendy, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye entre autres. Le latéral gauche de Monaco, lancé dans le grand bain face à la Bolivie en septembre dernier, en amical, a montré qu’il a le profil idéal pour s’installer durablement sur le flanc gauche de la défense du Sénégal, Iliman Ndiaye (22 ans) aussi semble avoir marqué des points.

Le bilan des Lions en 2022

Coupe d’Afrique 2022

Sénégal-Zimbabwe 1-0

Guinée-Sénégal 0-0

Malawi-Sénégal 0-0

Sénégal-Cap Vert 2-0

Sénégal-Guinée équatoriale 3-1

Sénégal-Burkina Faso 3-1

Sénégal-Égypte 0-0 (tab 4-2)

Barrages Coupe du monde

Égypte-Sénégal 1-0

Sénégal-Égypte 1-0

Éliminatoires CAN 2023

Sénégal-Bénin 3-1

Rwanda-Sénégal 0-1

Matchs amicaux

Sénégal-Bolivie 2-0

Iran-Sénégal 1-1

Coupe du monde 2022

Pays Bas-Sénégal 2-0

Sénégal-Qatar 3-1

Équateur-Sénégal 1-2

Sénégal-Angleterre 0-3