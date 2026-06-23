Equipe Nationale : Edouard Mendy forfait pour la suite de la Coupe du Monde

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Un malheur ne vient jamais seul. Battue par la Norvège (2-3) lors de son deuxième match de la Coupe du Monde, l’Equipe Nationale du Sénégal a également perdu Edouard Mendy lors de cette rencontre. Blessé sur l’action du troisième but des Vikings et remplacé à la 63e minute de jeu, le portier des Lions est touché aux ligaments du genou droit, et les premiers examens passés sur lui ne sont pas rassurants.

Mendy devra passer d’autres examens dans les prochaines. Mais selon nos informations, le pensionnaire d’Al-Ahli ne pourra plus tenir sa place avec le Sénégal pour le reste de la Coupe du Monde, même en cas de qualification au second tour. Les Lions craint même une longue absence pour l’ancien du Stade de Rennais et de Chelsea. Entrée en jeu face aux Norvégiens, Mory Diaw le suppléera contre l’Irak, vendredi