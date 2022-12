Éradication de la poliomyélite en Afrique: Le Chef de l’état Macky Sall parie sur la vaccination

Le Centre international de Conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio a abrité ce 10 décembre le Forum pour la vaccination et l’éradication de la poliomyélite en Afrique. Lors de cet événement, Son Excellence le Président Macky Sall a appelé les Chefs d’État du continent à réaffirmer leur soutien aux engagements pris lors de la déclaration d’Addis Abeba sur la Vaccination et le Programme pour la vaccination à l’horizon 2030 et à faire de la vaccination et de la lutte contre les épidémies, une priorité.

À l’occasion de ce Forum, Son Excellence le Président Macky Sall a ainsi déclaré : « Il faut dire haut et fort que la vaccination est un procédé médical sûr, parce que de la conception à la première injection, le vaccin suit un protocole scientifique rigoureux et normé, qui ne laisse place à aucun hasard. La vaccination sauve des vies, surtout celles des femmes et des enfants, qui constituent à bien des égards des couches sociales vulnérables. La vaccination est efficace. Elle évite la souffrance humaine, elle prévient certaines incapacités et contribue à donner aux enfants un système immunitaire robuste ».

Cela, explique entre autres le lancement au Sénégal, dès 1974, du Programme Élargi de Vaccination qui contient aujourd’hui 14 antigènes. Au plan continental, la Déclaration d’Addis Abeba de 2017 sur la vaccination engage les pays membres de l’Union Africaine à rester mobilisés pour garantir l’accès de tous aux vaccins ; d’autant plus que les périls sanitaires, anciens ou nouveaux, continuent de sévir, avec des risques de plus en plus importants de propagation à grande échelle.

C’est dire que ledit forum a été pour son Excellence le Chef de l’Etat, un moyen de lancer un énième appel aux partenaires techniques et financiers mais aussi à la société civile ainsi qu’aux spécialistes du monde entier, pour une cohésion sociale et une lutte acharnée afin d’éradiquer la poliomyélite une bonne fois pour toute.