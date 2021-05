Eruption volcanique :170 enfants portés disparus en RDC

Alors que la RDC fait le bilan humain et matériel après l’éruption volcanique, une autre situation inquiète les ONG. Selon l’UNICEF, depuis cet incident, 170 enfants seraient portés disparus et environ 150 seraient séparés de leurs familles.

‘’Je suis ici, car depuis samedi, je n’ai pas revu mon enfant qui a été séparé de moi lors de l’éruption du volcan. Nous avons déjà cherché partout et on ne l’a pas retrouvée. On ne sait pas si les gens qui les retrouvent les emmènent chez eux. Je ne comprends pas qu’une fillette de 9 ans puisse disparaitre. Je ne peux pas la trouver”, explique Neema Sifa, à la recherche de sa fille de neuf ans.

‘’Je suis ici à la recherche de ma fille de 6 ans qui a été séparé de moi samedi soir lors de l’éruption du volcan. Elle est perdue, on l’a cherchée partout, on est même allée à Sake (près de Goma), mais en vain. Nous avons même envoyé des messages dans les radios, mais malheureusement, on ne la retrouve pas’’, s’inquiète Amani Fiston Butondo.

Mais aider ces familles à retrouver leurs enfants n’est pas une tâche facile pour les ONG. Des milliers de personnes sont parties dans la précipitation dans les villes alentours, mais aussi de l’autre côté de la frontière au Rwanda. L’éruption de ce volcan survenu samedi a pris tout le monde de court y compris les autorités congolaises qui n’a pas pu alerter la population à temps.

Des dizaines d’enfants de la zone proche de l’aéroport de la ville se sont retrouvés sans abri et sans ressources . Poursuit la même source . Il sied de signaler que le volcan de nyiragogon a touché 17 villages. La coulée de lave a à son passage détruit des habitations et infrastructures .

Conséquence, plus de 5000 personnes ont traversé la frontière rwandaise depuis Goma, et au moins 25.000 personnes ont été déplacées à Saké , à 25 Km au nord-ouest de Goma.

Néanmoins l’UNICEF confirme qu’un bon nombre des déplacés rentrent progressivement chez eux depuis que la lave a cessé de couler ce dimanche 23 mai .

Notons que l’UNICEF travaille dans certains des endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants et les adolescents les plus défavorisés, et protéger les droits de tous les enfants, où qu’ils soient. Avant, pendant et après les urgences humanitaires, l’UNICEF est sur le terrain pour apporter une aide vitale et de l’espoir aux enfants et aux familles victimes .