Âgé de 26 ans, Sidy S. et Esther C. sont impliqués dans une vaste escroquerie au visa. Ils ont extorqué 7.000 dollars à leurs deux victimes. La troisième personne citée dans le même scandale est allée se terrer en France pour échapper au glaive de la justice.

Partir vers l’Europe reste un acte d’espoir chez beaucoup de jeunes africains qui rêvent d’une vie meilleure. Conquises par les arguments présentés par le nommé Moustapha D. en fuite, qui faisait venir des candidats de la Côte d’Ivoire et de la Sierra Leone, Fatoumata Lamarana D. et Daniela K. se sont fait gruger 7.000 dollars. Elles ont ainsi déposé une plainte contre le fugitif le 14 juillet dernier. Face aux enquêteurs, Fatoumata Lamarana D. a confessé que le mis en cause lui a fait croire que le Portugal était prêt à accueillir sa fille pour une prise en charge médicale. C’est ainsi qu’il lui a demandé de verser 5.000 dollars à la dame Esther C. et de remettre les passeports à Sidy S. « J’ai donné les 5.000 dollars à Esther C.. Elle m’a même remis une décharge. J’ai passé trois mois en Côte d’Ivoire et plus de trois mois à Dakar. Ma fille qui a le cou gonflé, a été internée à l’hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff », a révélé la mère de famille qui comptait voyager pour soigner sa fille gravement malade. Daniela K. a informé avoir donné 2.000 dollars à Moustapha D., avant de venir au Sénégal.

D’après les éléments de l’enquête, c’est Sidy S. qui hébergeait les candidats dans un appartement à Diamniadio. Des faits qu’il a constatés hier, lors de sa comparution à la barre du tribunal des flagrants délits Dakar. « Je ne travaille pas avec Moustapha D., on est juste des amis. C’est Moustapha D. qui paye l’appartement où j’ai hébergé les candidats au voyage. J’ai l’ai vu une fois. Je sais qu’il assiste les gens à se rendre en Europe. Je viens d’arriver à Dakar. Il y avait neuf candidats. Seules trois personnes sont actuellement dans l’appartement », a expliqué Sidy S. qui a également réfuté avoir reçu les passeports de Fatoumata Lamarana D. Esther C. a, elle aussi, nié avoir encaissé les 5.000 dollars de Fatoumata Lamarana D. « C’est la première fois que je la vois », lance-t-elle.

Le maître des poursuites a demandé au tribunal d’appliquer la loi contre les prévenus. Selon lui, sans Sidy S, l’entreprise délictuelle de Moustapha Dramé n’aurait pas abouti. « On ne peut mettre la main sur Moustapha Dramé en fuite. C’est trop facile qu’il soit en France et qu’il amène des passagers de l’étranger et Sidy S. les accueille dans un appartement qu’il a loué à Diamniadio », a relevé le parquet. L’avocat de Esther C. a précisé que sa cliente a été envoyée au Sénégal au même titre que les autres passagers au moment où Moustapha D. faisait ses escroqueries. Elle n’a jamais assisté Moustapha Dramé dans cette vaste opération. « L’escroc Moustapha utilisait Ester C. en envoyant des clients, dont Sidy S. gérait dans l’appartement à Diamniadio ».

La robe noire a sollicité à titre principal de relaxer Esther C. qui n’a pas commis un acte positif dans cette affaire. Le juge a eu la même lecture des faits. Dans son délibéré, il a relaxé Esther C. et déclaré Sidy C. coupable des faits d’escroquerie. Condamné à trois mois ferme, le prévenu doit allouer 2.226.500 francs à Fatoumata Lamarana D. et 1.220.000 francs à Daniela K.

KADY FATY