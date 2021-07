Espagne: 2 100 migrants tués en 6 mois

Selon une étude de l’Ong Caminando Fronteras, près de 2 100 personnes sont mortes en tentant de rejoindre l’Espagne par la mer, durant le premier semestre de cette année. Un nombre cinq fois plus élevé que celui enregistré pour la même période de l’an dernier. Au total, 2 087 migrants originaires de 18 pays, principalement d’Afrique de l’Ouest, ont péri en tentant de se rendre en Espagne entre janvier et juin, contre 2 170 durant toute l’année 2020. En 2021, plus de 90 % des décès (1 922) ont eu lieu lors de 57 naufrages sur la route maritime vers les îles espagnoles des Canaries. Depuis fin 2019, les arrivées de migrants ont bondi sur l’archipel espagnol en Atlantique, en face des côtes africaines.

Selon l’Organisation internationale des migrations (Oim), dont la méthodologie est différente, 193 migrants sont morts sur la route des Canaries et 148 en Méditerranée occidentale depuis le début de l’année. D’après le ministère espagnol de l’Intérieur, 12 622 migrants sont arrivés en Espagne par voie maritime au premier semestre, soit près du double du nombre d’arrivées à la même période l’an dernier (7 256). La police espagnole a annoncé mercredi dernier l’arrestation de l’organisateur et du navigateur présumés de la traversée d’une embarcation fin juin durant laquelle une petite fille de 5 ans avait péri. Une trentaine de migrants se trouvaient dans cette embarcation.