Eswatini : L’activiste Thulani Maseko a été tué par balle

Thulani Maseko, un avocat défendant les droits humains et opposant influent en Eswatini (ex-Swaziland), a été abattu samedi soir à son domicile, a confirmé dimanche sa formation politique, quelques heures après un discours de défiance du roi contre les opposants à son règne absolu.

Thulani Maseko, 52 ans, « a été tué par balle la nuit dernière par des hommes armés inconnus chez lui. Les assassins ont tiré sur lui par la fenêtre alors qu’il se trouvait dans la maison avec sa famille ». Il avait 52 ans et était un farouche opposant au régime du roi Mswati » en Eswatini, Thulani Maseko, a été abattu par balle dans la nuit de dimanche à lundi. Des hommes armés non identifiés ont tiré sur cet avocat et défenseur des droits humains par la fenêtre chez lui, alors qu’il était avec sa famille.

Thulani Maseko avait engagé une procédure judiciaire contre le roi Mswati III. Il lui reprochait d’avoir changé unilatéralement le nom du royaume par simple décret. Violant à ses yeux la constitution. Le Réseau de Solidarité du Swaziland accusé la semaine dernière le roi de recourir aux mercenaires, des Afrikaners blancs sud-africains pour étouffer toute contestation. Ce que conteste le gouvernement.

Des messages affluent depuis l’annonce de l’assassinat de l’opposant. Les Etats-Unis ont fait part de leur tristesse alors que l’Union européenne a appelé à la protection des activistes politiques.

En Eswatini, le pouvoir a qualifié de perte pour la nation, la disparition de l’activiste et promet de mettre la main sur ses assassins.