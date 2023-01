État de Santé alarmant de Pape Alé Niang: L’ASRED exige sa libération et tient l’Etat du Sénégal responsable de tout ce qui s’en suivra

L’Association pour le soutien et la réinsertion des détenus « ASRED »a réagi suite au message des détenus sur l’état de santé préoccupant du journaliste d’investigation Pape Alé Niang emprisonné de manière arbitraire et injuste. Dans ce message il est dit que, « si toutefois Pape Alé Niang mourait, il entrerait dans le panthéon des immortels et son œuvre restera gravée dans tous les mémoires ». L’ASRED interpelle directement le président de la République Macky Sall à prendre toute ses responsabilités face à cette situation.

S’agissant de la question de la libération de Pape Alé Niang, l’ASRED informe avoir reçu hier plusieurs messages émanant des détenus et un particulièrement de Pape Alé Niang. Dans ce message il est dit que, « si toutefois Pape Alé Niang arrivait à mourir, il entrerait dans le panthéon des immortels et son œuvre restera gravée dans tous les mémoires ». A indiqué l’association pour le soutien et la réinsertion des détenus Exigeant la libération immédiate de Pape Alé Niang, l’ASRED, tient l’Etat du Sénégal pour responsable de tout ce qui peut lui arriver dans les liens de la détention au regard de la dégradation continue de sa santé, mais toutefois informe continuer son combat dans la dignité mais également dans le respect explique-t-il d’après le message reçu des détenus : « Nous interpellons directement le président de la République, son excellence Macky Sall à prendre toutes ces responsabilités face à cette situation parce que c’est une situation d’une extrême gravité et ces détenus on fait là-bas plus d’un an ou deux ans mais aujourd’hui ces détenus pour Pape Alé Niang mais pas pour eux par ce que sa situation est extrêmement grave.

Les détenus disent qu’il est méconnaissable et il est en train de perdre la mémoire et sa situation est difficile». Sur ce, ils sollicitent le soutien de l’ASRED à l’ endroit du journaliste Pape Alé Niang. L’ASRED appelle ainsi tous les acteurs du secteur de tout bord à poser des actes pour la libération de Pape Ale Niang. « Nous en tant que défenseurs des droit sont, nous interpellons notre doyens Seydy Gassama, me Assane Dioma Ndiaye, Ciré Clédor ly, Pape Assane Seck Babacar Ba forum du justiciable et Moudiay Cissé, à tenir en toute urgence une rencontre mais également organiser une manifestation pacifique allant dans le sens de libérer Pape Allé Niang car nous sommes tous d’accord que le Sénégal est cité comme une exception démocratique en Afrique de l’ouest où l’on détient des détenus de façon arbitraire et cette arrestation est arbitraire». Il poursuit : « Aujourd’hui la justice doit faire quelque chose, les Khalifes généraux doivent se prononcer sur sa situation qui devient de plus en plus inquiétante et son message est fort, il est déterminé à aller jusqu’au bout de ce combat c’est pourquoi il nous a envoyé de messages via les autres détenus ».

Et Si jamais l’irréparable se produit, alerte l’ASRED, « cela va coûter extrêmement cher à l’Etat du Sénégal mais va être extrêmement difficile pour tout le monde et nous ne souhaitons pas le malheur pour Pape Alé Niang ». Par ailleurs, « J’interpelle mon frère Pape Alé Niang pour qu’il puisse arrêter en toute urgence cette grève de la faim en le rassurant que nous allons continuer son combat jusqu’à l’obtention de sa libération, le plus rapidement possible » a-t-il souligné.

Rosita Mendy