États-Unis: Hushpuppi écope d’une peine de 11 ans

Influenceur Instagram notoire du Nigeria, Hushpuppi sera emprisonné pendant plus de 11 ans aux États-Unis pour son rôle dans un syndicat international de fraudeurs.

Hushpuppi, dont le vrai nom est Ramon Abbas, a également été condamné à verser 1 732 841 dollars (1 137 111 300 FCFA) de dédommagement à deux victimes. L’influenceur est devenu célèbre en affichant son riche style de vie sur sa page, qui comptait 2,8 millions d’abonnés. Mais tout s’est écroulé lorsqu’il a été arrêté à Dubaï il y a deux ans.

Selon les informations Abbas a utilisé ses plateformes de réseaux sociaux pour gagner en notoriété et se vanter de l’immense richesse qu’il a acquise en menant des escroqueries par compromission de courriels d’affaires, des braquages de banques en ligne et d’autres fraudes cybernétiques qui ont ruiné financièrement des dizaines de victimes et apporté une aide au régime nord-coréen », annonce M. Alway dans un document judiciaire lundi.

L’année dernière, Abbas a plaidé coupable de blanchiment d’argent, admettant avoir tenté de voler plus de 1,1 million de dollars (721 454 990 FCFA) à une personne qui voulait financer une nouvelle école pour enfants au Qatar. Les documents du tribunal de Californie indiquent qu’il a joué un rôle clé dans le stratagème, en jouant « les rôles de fonctionnaires de la banque et en créant un faux site web ». Il a également admis avoir participé à « plusieurs autres systèmes de compromission d’e-mails d’entreprises et de cybercriminalité qui ont causé des pertes cumulées de plus de 24 millions de dollars (15 740 836 000 FCFA) », explique le ministère américain de la justice.

Parmi eux, un stratagème datant de 2019, qui a plongé l’île européenne de Malte dans le chaos avec la fermeture des systèmes de paiement après qu’il ait tenté de blanchir 13 millions d’euros (8 527 441 000 FCF) volés par un gang de hackers nord-coréens à la banque maltaise de La Valette. À un moment donné sur Instagram, Abbas a dit qu’il était un promoteur immobilier et avait une catégorie de vidéos appelée « Flexing » – le jargon des réseaux sociaux pour se montrer.

En 2020, il a renouvelé son bail pour une année supplémentaire dans les appartements exclusifs du Palazzo Versace à Dubaï sous son vrai nom et son vrai numéro de téléphone. Ceux qui connaissaient Abbas, né à Lagos, avant sa transformation en Hushpuppi, affirment que ce ne sont pas les premières escroqueries qu’il a réalisées. Il aurait commencé son style de vie frauduleux en tant que « Yahoo boy », terme nigérian désignant les hommes qui commettent des fraudes amoureuses en volant l’identité d’autres personnes sur Internet et en escroquant de l’argent à leurs amants non avertis.